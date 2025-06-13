想看古林睿煬、孫易磊投球？台灣球迷「日職賽事」門票這樣買

北海道日本火腿鬥士隊，古林睿煬。（北海道新聞新聞提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕想看古林睿煬、孫易磊投球嗎？日本運動賽事、演唱會及戲劇等票券販售服務「Tickets in Japan」正式啟動，該網站與日本職業棒球太平洋聯盟6支球團簽訂合作夥伴契約，為造訪日本的海外旅客提供球團官方認證的觀戰門票銷售服務。

相關新聞：搶先SJ！ITZY將登大巨蛋開球 新歌全台首唱

請繼續往下閱讀...

「Tickets in Japan」是專為造訪日本的海外旅客提供的票券販售服務，讓旅客能夠購買在日本舉辦的體育賽事、演唱會、戲劇等娛樂活動門票，除了售票之外，還有刊載有關球隊、藝人、藝術家以及會場周邊介紹等各種資訊。

「Tickets in Japan」與日職太平洋聯盟合作。（Tickets in Japan提供）

合作夥伴包括「北海道日本火腿鬥士隊」、「東北樂天金鷲隊」、「埼玉西武獅隊」、「千葉羅德海洋隊」、「歐力士野牛隊」及「福岡軟體銀行鷹隊」，儘管古林睿煬最近因傷休息、孫易磊下二軍，但有興趣的球迷仍可以進場支持「北海道日本火腿鬥士隊」。

購票方面，包含海外付款在內，可進行預購及當日購票；除了接受繁體中文及英文郵件諮詢外，在比賽或演出前夕，還提供繁體中文及英文即時聊天服務來即時回應諮詢。此外，為了讓海外的旅客能夠順利享受比賽和演出，提供電子票，裡面將包含前往日本場館的詳細說明及在日本場館的注意事項等資訊。

6月21日（六）22日（日）的樂天桃猿隊對台鋼雄鷹（樂天桃園棒球場）比賽中，將設置「Tickets in Japan」特設攤位，舉辦有趣的問答活動，並贈送印有日本職業棒球太平洋聯盟6支球團選手的扇子及A4透明文件夾。詳情請上「Tickets in Japan」官網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法