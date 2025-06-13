感染者恐襲西門町 《28年毀滅倒數》沉浸體驗展恐怖場景試膽

《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的「人骨聖殿」。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕備受期待的經典電影續作《28年毀滅倒數》電影沉浸體驗展於今（13）日盛大開幕，搭上上映日當天（6月18日）滿28歲免費看電影的活動，現場看展人潮絡繹不絕，電影中的恐怖感染者也現身展覽現場，在真實重現的電影場景中挑戰民眾的膽量。

此次展覽主視覺選用搶眼的「感染者之眼」主海報，邀請觀眾化身為電影中12歲的史派克，從小到大生活在與外界隔離的聖島，史派克即將在成年禮離開聖島看看這個世界，民眾將透過他的視角，打開大門走向本島，感受人性的考驗。

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《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的倒吊感染者。（索尼影業提供）

沉浸體驗展隱身在西門町電影街的一棟大樓裡，走進入口宛如進到另一個世界，奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊所創造出來的末日世界觀，讓看展的民眾目瞪口呆，大喊：「真的好逼真，好怕感染者會突然衝出來咬我」。

展覽中分成四個展區，其中一區是記憶之牆，描寫了電影故事的開端，在這個絕望的世界中，提醒大家勿忘死、勿忘愛（拉丁文Memento Mori、Memento Amoris）。牆的另一邊是教堂的審判日，當末日來臨，信仰是否還是唯一救贖？你會接受神的審判成為感染者，還是與感染者搏鬥找到自己的求生之道？

經典電影續作《28年毀滅倒數》舉行電影沉浸體驗展。（索尼影業提供）

緊接著旁邊是倒吊的感染者，你會選擇讓他活下來，還是痛快地給他最後一箭？而感染者身上刻著的耐人尋味的JIMMY又代表著什麼意思？展區的最後是高聳的人骨聖殿，用成千上萬個已經逝去的顱頭骨堆成的高塔，以此紀念著已經離開我們的人，也紀念著那些我們還愛的人。

《28年毀滅倒數》將於6月18日在台上映，電影沉浸體驗展展期為6月13至30日，位在武昌街二段85之6號1樓（三吉雞腿外賣旁），凡出生日期為1997年6月18日的幸運民眾，即可於現場兌換免費電影票，片商索尼影業邀請影迷走入這場末世沉浸式體驗，直視人性深處的光與暗。

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