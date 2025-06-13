晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

感染者恐襲西門町 《28年毀滅倒數》沉浸體驗展恐怖場景試膽

《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的「人骨聖殿」。（索尼影業提供）《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的「人骨聖殿」。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕備受期待的經典電影續作《28年毀滅倒數》電影沉浸體驗展於今（13）日盛大開幕，搭上上映日當天（6月18日）滿28歲免費看電影的活動，現場看展人潮絡繹不絕，電影中的恐怖感染者也現身展覽現場，在真實重現的電影場景中挑戰民眾的膽量。

此次展覽主視覺選用搶眼的「感染者之眼」主海報，邀請觀眾化身為電影中12歲的史派克，從小到大生活在與外界隔離的聖島，史派克即將在成年禮離開聖島看看這個世界，民眾將透過他的視角，打開大門走向本島，感受人性的考驗。

《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的倒吊感染者。（索尼影業提供）《28年毀滅倒數》沉浸式體驗的倒吊感染者。（索尼影業提供）

沉浸體驗展隱身在西門町電影街的一棟大樓裡，走進入口宛如進到另一個世界，奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊所創造出來的末日世界觀，讓看展的民眾目瞪口呆，大喊：「真的好逼真，好怕感染者會突然衝出來咬我」。

展覽中分成四個展區，其中一區是記憶之牆，描寫了電影故事的開端，在這個絕望的世界中，提醒大家勿忘死、勿忘愛（拉丁文Memento Mori、Memento Amoris）。牆的另一邊是教堂的審判日，當末日來臨，信仰是否還是唯一救贖？你會接受神的審判成為感染者，還是與感染者搏鬥找到自己的求生之道？

經典電影續作《28年毀滅倒數》舉行電影沉浸體驗展。（索尼影業提供）經典電影續作《28年毀滅倒數》舉行電影沉浸體驗展。（索尼影業提供）

緊接著旁邊是倒吊的感染者，你會選擇讓他活下來，還是痛快地給他最後一箭？而感染者身上刻著的耐人尋味的JIMMY又代表著什麼意思？展區的最後是高聳的人骨聖殿，用成千上萬個已經逝去的顱頭骨堆成的高塔，以此紀念著已經離開我們的人，也紀念著那些我們還愛的人。

《28年毀滅倒數》將於6月18日在台上映，電影沉浸體驗展展期為6月13至30日，位在武昌街二段85之6號1樓（三吉雞腿外賣旁），凡出生日期為1997年6月18日的幸運民眾，即可於現場兌換免費電影票，片商索尼影業邀請影迷走入這場末世沉浸式體驗，直視人性深處的光與暗。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中