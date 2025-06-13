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黃豪平曝兵變慘劇 黃子佼爆離婚「黃氏宗親會」群組0反應...內幕曝光

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（忠義基金會提供）黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（忠義基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃豪平今（13日）為失依兒教育權益發聲，受邀擔任忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。他也分享曾在服役期間遭遇兵變，笑說這似乎是男生服役時的「人生必經旅程」。

黃豪平（右）當兵在替代役公益大使團擔任總監，帶領成員到養老院、育幼院、偏鄉學校表演。（忠義基金會提供）黃豪平（右）當兵在替代役公益大使團擔任總監，帶領成員到養老院、育幼院、偏鄉學校表演。（忠義基金會提供）

黃豪平回憶，服役一個多月就被兵變，身旁朋友沒人敢問東問西，「大家覺得先讓我自己好好處理。」就像他的師父黃子佼、孟耿如近期爆離婚，他也不敢詢問當事人，坦言近期沒和黃子佼聯繫，離婚傳聞也是透過新聞才得知，「我不敢問，佼哥本身經過大風大浪，應該有辦法處理這樣的情緒，其他部分、法律的問題，就讓他自己去面對。」

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

至於「黃氏宗親會」群組的反應為何？黃豪平說：「群組完全沒任何討論，很久沒動靜了。」但成員私下仍會聊天，也會談到黃子佼事件，「沒人敢直接問當事人，現在最好的關心就是不打擾。」

黃豪平談到，當時在南投中興新村服役，隸屬替代役公益大使團，「就是許光漢現在服役的單位，他看到我得叫我一聲學長。」他自嘲，因為被兵變，把時間和心力全都投入公益。

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黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

他在團裡擔任總監，帶領成員到養老院、育幼院、偏鄉學校表演，安排70分鐘的節目，像是唱歌、跳舞、樂團演奏和舞台劇，「只要有出團，就會有2小時榮譽假，我累積了不少，但都會盡量平均，讓大家都有機會出團。」他在服替代役期間，前往偏鄉或養老院演戲，看見弱勢服務對象的處境，特別能夠同理彌平差異的重要影響力，所以現在想要發揮號召力，投入忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫。

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