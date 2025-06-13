少女時代合體2PM！徐玄合作玉澤演「先問潤娥」：很棒的歐巴

玉澤演（左）、徐玄主演奇幻浪漫喜劇《我奪走了公爵的初夜》。（friDay影音提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由徐玄與玉澤演主演的奇幻浪漫喜劇《我奪走了公爵的初夜》，在尚未播出前便因「韓國二代偶像夢幻聯動」而備受矚目。在日前舉辦的新劇記者會上，玉澤演笑說：「徐玄是那種會拿著書走來走去的朋友，這次她真的走進了書裡！」還坦言為了劇中的裸露戲份，耗費苦心做身材管理。徐玄則害羞分享：「潤娥姐姐說玉澤演是個很棒的歐巴，叫我不用擔心！」

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》飾演慶城君「李繁」。（friDay影音提供）

《我奪走了公爵的初夜》改編自同名人氣網路漫畫的，首週劇情描述一名平凡的女大學生靈魂穿越到自己最愛的連載小說中，附身在毫無存在感的貴族C咖配角「車善策」（徐玄飾）身上。對小說劇情倒背如流的她原本只想低調度日，卻意外因調製出現代才有的「砲彈酒」而在古代爆紅，甚至在醉酒的情況下，巧遇國王最寵愛的姪兒、個性冷峻的慶城君「李繁」（玉澤演飾），並陰錯陽差與這位書中偶像男主角發生了一夜情。酒醒後的車善策發現自己竟改變了小說主線劇情，害原本應該相遇的男女主角擦身而過，更糟的是男主對她一見鍾情展開猛烈的追妻攻勢，讓她不得不開始計畫逃離這場突如其來的命運糾纏。

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《我奪走了公爵的初夜》原作以西洋中世紀為基礎背景，製作團隊為了貼近韓國觀眾的情感脈絡，大膽將劇情改編為架空歷史的韓國古裝劇。導演李雄熙表示，此設定能讓「初夜」這一主題更具衝擊力與說服力，「若硬搬原設定，反而會讓人出戲、感覺荒謬」。為了打造更具吸引力的視覺效果，團隊也與攝影導演討論出「讓女主角拍得漂亮、男主角拍得帥」的拍攝方向，力求敘事與畫面兼顧。

作為K-POP第二代偶像代表，徐玄與玉澤演的合作引發高度話題，玉澤演在日前的記者會上坦言，正是因為知道女主角是徐玄才決定接演：「她在我印象中是總是拿著書的朋友，這次真的『走進書裡』，讓我覺得非常有趣。」而徐玄本身就是原作粉絲，得知電視劇版改為古代韓國背景後更感興趣，並大讚玉澤演：「他從外型到氣場都很有男主角感。」

徐玄在《我奪走了公爵的初夜》飾演車善策。（friDay影音提供）

《我》劇是徐玄第二次挑戰古裝劇，她透露從小就愛看古裝劇，這次既能詮釋喜愛的作品、又能穿上韓服拍戲，讓她興奮不已，「我還問工作人員能不能把戲服買下來！」她還表示，雖然過去與玉澤演並不熟，但作為同期出道的偶像，彼此有種「內在的熟悉感」，第一次見面就感到自在，能無所顧忌地討論劇情，「我還特地問潤娥姐，她說玉澤演是個很不錯的歐巴，叫我不用擔心。實際合作後，也真的覺得他是個很有安全感的演員。」

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玉澤演則是第三次出演古裝劇，笑說這回升級成王族宗親，騎馬穿絲綢再也不是乞丐或底層百姓，讓他直呼「古裝劇真的很有魅力，下一部我想挑戰當王！」而在第二集中，他與徐玄發生一夜情後，原本穿著薄衣的他見到徐玄清醒後竟然「嫌棄自己」，離開房間時故意脫衣露出健壯結實肌肉分明且剛毅挺拔的上半身橋段相當吸睛，玉澤演對此也笑說：「為了這個角色，只能努力健身、天天吃雞胸肉、拼命運動！」

《我奪走了公爵的初夜》每週三、四晚間於 friDay影音更新。

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