奎丁劈腿被抓包2男相約談判 逼她「下跪+掐勃剪髮」洩憤

奎丁曾劈腿被抓包，遭2男逼下跪、剪頭髮。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「奎丁」擁有精緻臉蛋和性感身材，憑藉冷豔外型與反差的搞怪性格走紅，日前上她女星「薔薔」林嘉凌的Podcast節目《薔栗膠》，聊到過去曾經劈腿被抓包，結果3人當面對質時，她慘遭前任掐脖子、剪頭髮洩憤。

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奎丁在節目中透露，當時她和前任男友分手後，立即展開下一段戀情，但與現任男友因為彼此時間無法配合聚少離多，同時在工作場合再度遇上前男友，對方展現出前所未有的溫柔，讓她無法抗拒因而答應復合，她這才驚覺自己形成三角戀的局面，雖然想分手但又害怕傷害到別人。

奎丁表示，之後某天與現任男友一起去網咖，對方意外看見她的手機來電顯示是前男友，現任男友將電話接起，奎丁劈腿的事也因此被抓包。三人隨即相約某地對質，奎丁還原當時情況，表示兩位男友不但要求她下跪，一旦她想站起來，馬上就會被前任強行壓制。

前男友當下似乎情緒失控，除了不斷質問奎丁比較愛誰，還動手掐她脖子、扯衣領，最後兩位男友達成共識，將奎丁的頭髮剪掉洩憤，事後還主動護送她回家，荒謬過程令薔薔聽了相當傻眼。

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