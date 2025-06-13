日本人被打敗！放浪兄弟不會插珍奶 佐藤大樹來台應徵「我沒工作」

「EXILE」放浪兄弟AKIRA（左起）、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界及佐藤大樹今天出席記者會，7人受訪有說有笑。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟明天（14日）將在新莊Zepp New Taipei舉行首場粉絲見面會，其中佐藤大樹、世界所屬的「FANTASTICS from EXILE TRIBE」曾經擔任過台北市觀光大使，佐藤大樹當場秀中文：「我們沒有工作！」笑翻眾人，原來是他多年前學中文時團體還不紅，還真的沒有事做。

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AKIRA今天率領AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹出席記者會，相較於幾位前輩，世界、佐藤大樹來台次數比較少，不過他們隸屬的「FANTASTICS from EXILE TRIBE」曾在2021年擔任過台北市觀光大使，2017年曾來台舉行「舞者修行」。

「EXILE」放浪兄弟AKIRA、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界及佐藤大樹今天出席記者會，7人受訪有說有笑。（記者王文麟攝）

佐藤大樹回想起，幾年前第一次來台灣，那時候來台舉行「舞者修行」，到各個地方做表演，「當時來的很突然，突然在社群上公告一小時後會在統一阪急做活動，結果短時間來了2、300個粉絲，那時候只是出道前，所以非常驚訝。」他還發現當時來的粉絲，今天也有來接機，讓他十分感動。

「EXILE」放浪兄弟AKIRA（左起）、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO。（記者王文麟攝）

佐藤大樹在記者會上秀中文，「今天沒有工作吧！」、「沒關係」、「我喜歡練習跳舞」，他解釋，差不多是在出道前，每個禮拜有2、3次的學中文的時間，TAKAHIRO吐嘈，「那時候真的沒有工作吧」，佐藤大樹再以中文笑說：「我們沒有工作！」笑翻眾人。

佐藤大樹用中文喊「我們沒有工作」，笑翻在場媒體。（記者王文麟攝）

TAKAHIRO、NESMITH對後輩吐嘈還沒完，還爆料佐藤大樹很不會喝珍珠奶茶，「他連吸管都差不進去，封膜上面積了一堆飲料。」世界則表示：「我現在想吃小籠包，剛剛想吃拉麵，還想再去台北101，想再去一次小巨蛋。」

TAKAHIRO曬出佐藤大樹插吸管插不好的畫面。（翻攝自IG）

「EXILE」放浪兄弟曾參加過2020超級巨星紅白藝能大賞，隨著ATUSHI、TETSUYA的回歸，他們將在日本舉行巨蛋巡演，被問到是否有機會來台演出？AKIRA表示，當然很希望有這樣的機會，「明年有大大小小的演唱會將繼續進行，希望能夠把台灣當作一個站。」中文最好的橘KENCHI則表示：「我們2023年在台灣開演唱會，那時候我們感受到台灣朋友的熱情，很期待明天的演唱會。」

NESMITH當場做出「你幹嘛」的動作，十分搞笑。（記者王文麟攝）

記者會進入尾聲，AKIRA突然點名NESMITH秀幾句中文，讓NESMITH嚇死了，笑說自己詞彙量簡直是ZERO。後來AKIRA則CUE NESMITH來個在日本知名的段子「你幹嘛」，沒想到中文版讓現場鴉雀無聲，成員還吐嘈，「攝影大哥沒有人按閃光燈」，現場拱NESMITH再做一次日本原版，攝影大哥也很配合，按下閃光燈，現場氣氛十分歡樂。

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