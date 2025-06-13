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娛樂 最新消息

「一代男神」秦漢掀回憶殺 前女友徐貴櫻在何處？

一代男神秦漢（左）曾與性感女星徐貴櫻有過一段情。（本報合成圖，記者陳奕全／資料照）一代男神秦漢（左）曾與性感女星徐貴櫻有過一段情。（本報合成圖，記者陳奕全／資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾在「二秦二林」（秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌）時代風靡無數女性的「一代男神」秦漢，近期在劉若英執導影集《忘了我記得》中飾演罹患失智症的父親，也掀起一股回憶殺，讓人再度想起秦漢過去轟轟烈烈的情史，除了林青霞之外，秦漢前女友徐貴櫻已在螢幕前消失多時，不知近況如何。

79歲的秦漢忙著為戲宣傳，64歲的徐貴櫻卻毫無訊息，由於她早已淡出演藝圈，前經紀公司「星之國際」也表示不清楚徐貴櫻的近況。

徐貴櫻從模特兒轉戰演員非常成功，擁有許多代表作品。（本報資料照，記者王文麟攝）徐貴櫻從模特兒轉戰演員非常成功，擁有許多代表作品。（本報資料照，記者王文麟攝）

徐貴櫻早年為模特兒，後轉戰戲劇圈當起演員，走性感美艷路線，果然深獲觀眾歡迎。她演出過多部瓊瑤劇《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》，之後更演出過《紅樓夢》、《玉卿嫂》、《施公奇案之麒麟蠱》等知名戲劇，在演藝圈發展極佳。

徐貴櫻（左）與秦漢因為合作拍攝《因為愛你》擦出愛火。（本報資料照）徐貴櫻（左）與秦漢因為合作拍攝《因為愛你》擦出愛火。（本報資料照）

徐貴櫻最紅的年代是1980年左右，由於外型美豔，身邊不乏追求者。1998年她與秦漢合作《因為愛你》擦出愛火，當時林青霞已婚，與秦漢戀情正式畫下句點。面對著面容姣好深具性感魅力的徐貴櫻，秦漢也忍不住落入愛河，加上徐貴櫻待秦漢家人極好，不但把秦漢的孩子視如己出，也會陪他出國探望母親，隨著電視劇殺青，兩人卻愈走愈遠，戀情僅維持短短1年。

徐貴櫻淡出演藝圈多年，過往經紀公司也沒有她的消息。（本報資料照，記者陳奕全攝）徐貴櫻淡出演藝圈多年，過往經紀公司也沒有她的消息。（本報資料照，記者陳奕全攝）

之後徐貴櫻也傳出介入劉德凱婚姻，最終忍受不了當「小三」的壓力而分手，更為了逃避情傷，於1990年選擇嫁給比她年長20歲的黃任中，成為黃任中第4任妻子。徐貴櫻與黃任中的婚姻僅維持約4年，最終還是走向離婚。之後，黃任中與香港女星陳寶蓮對外宣稱兩人是「乾爹乾女兒」關係，隨著兩人過世，昔日的花邊新聞也逐漸淡去。

徐貴櫻與秦漢分手後，由於秦漢個性內斂，因此兩人並未保持聯絡。

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