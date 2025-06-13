晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

E級啦啦隊女神泡湯照流出 比基尼包不住「雪白車頭燈」全看光

賴可從不吝嗇在鏡頭前展現完美身材。（翻攝自IG）賴可從不吝嗇在鏡頭前展現完美身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍啦啦隊「小龍女」成員賴可舞技精湛，還擁有E級魔鬼身材，收穫大票粉絲喜愛，經常在社群分享日常的她，從不吝嗇在鏡頭前展現完美身材；她近日曬出一系列泡湯美照，身穿引人遐想的性感泳裝，掀起粉絲暴動！

賴可日前在IG分享一組泡湯辣照，並寫下自勉字句，「抵達世界之前，先抵達自己」，表示這是她久違的生活照，「沒有看到理想中的草莓月亮，但幸運的擁有暴風雨前的晴朗好天氣。」

相關新聞：網紅辣穿比基尼「遭亂鑽」險走光 羞喊：那裡沒有吃的

照片中只見，賴可放下一頭長髮，身穿一套黑色比基尼，凸顯出她的雪白膚色，值得一提的是，她的比基尼不單是低胸剪裁，還有一個小巧思，即是在胸前挖洞的設計，讓其豐滿車頭燈和深邃事業線皆一覽無遺，而下半身搭配了高腰三角泳褲，展現出賴可的完美曲線！

賴可近日分享泡湯美照。（翻攝自IG）賴可近日分享泡湯美照。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起網友暴動，紛紛湧入留言區大讚：「這是可以免費看的嗎」、「我鼻血止不住」、「太辣了」、「哪來的氣質辣妹」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中