E級啦啦隊女神泡湯照流出 比基尼包不住「雪白車頭燈」全看光

賴可從不吝嗇在鏡頭前展現完美身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍啦啦隊「小龍女」成員賴可舞技精湛，還擁有E級魔鬼身材，收穫大票粉絲喜愛，經常在社群分享日常的她，從不吝嗇在鏡頭前展現完美身材；她近日曬出一系列泡湯美照，身穿引人遐想的性感泳裝，掀起粉絲暴動！



賴可日前在IG分享一組泡湯辣照，並寫下自勉字句，「抵達世界之前，先抵達自己」，表示這是她久違的生活照，「沒有看到理想中的草莓月亮，但幸運的擁有暴風雨前的晴朗好天氣。」

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照片中只見，賴可放下一頭長髮，身穿一套黑色比基尼，凸顯出她的雪白膚色，值得一提的是，她的比基尼不單是低胸剪裁，還有一個小巧思，即是在胸前挖洞的設計，讓其豐滿車頭燈和深邃事業線皆一覽無遺，而下半身搭配了高腰三角泳褲，展現出賴可的完美曲線！

賴可近日分享泡湯美照。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起網友暴動，紛紛湧入留言區大讚：「這是可以免費看的嗎」、「我鼻血止不住」、「太辣了」、「哪來的氣質辣妹」。



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