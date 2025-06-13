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娛樂 最新消息

彭佳慧罕見放閃男友 攻蛋出狀況...差點從3樓跳下去

彭佳慧出席電台活動宣傳新專輯。（Hit Fm聯播網提供）彭佳慧出席電台活動宣傳新專輯。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧上週忙完小巨蛋演唱會，她坦言「可能是最後一次開唱」，所以每場演出都當成最後一場。只是想到上週第一首歌就出現狀況，內心十分懊惱，她被自己聲音嚇到，差點要從3樓跳下來。

彭佳慧今天出席電台活動宣傳新專輯，出道將滿30年的她，提到新專輯《完整的大人》，記錄她從出道到現在一路走來的感悟，很多事情並不是盡如己意的發生，但是每件事發生，都帶給下一秒的自己更好的選擇。

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回首上週攻蛋的意外狀況，開場彭佳慧被升到3層樓高，只是開口就被自己的聲音嚇到，覺得音準不夠好，卻又不能分心，最後是左手去輔助右手，努力穩定狀況。

所幸身經百戰的彭佳慧，依然唱進滿場歌迷的心，她說這次攻蛋沒有哭，自認應該是長大了，表達感情的方式都不同。

而彭佳慧難得放閃，提到男友有帶著家人一起買票支持力挺，招認前陣子狀態不好，連男友都不敢接近她。至於忙完演唱會要不要約男友出國放鬆度假，歌后表示：「我想一下好了，他也不遑多讓。」笑稱男友也很忙碌。

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