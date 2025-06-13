「車模界林志玲」拔管陷爭議 律師網發文提醒一事

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針陷入昏迷導致腦死。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的「泡泡」蔡語芯，日前在北市大安區醫美診所施打「牛奶針」後陷入昏迷並宣布腦死，昨（12）家屬決定忍痛拔管。沒想到蔡語芯的閨密團竟然衝到醫院下跪指責家人為錢拔管，根本是「惡魔家人」，引發極大爭議。今（13）日律師賴瑩真在社群發文，提醒成年人可以先簽署兩份文件，危急時刻可依照自己的意思決定生死。

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賴瑩真指出，遇上緊急事件，有時距離最近可處理的親屬，未必是生活上和患者最親近的人，所以成年人可以透過預先簽署「預立醫療決定書」及「醫療委任代理人委任書」確保自身處於危急時刻有人可以依照自己意思做決定。

律師賴瑩真在社群發文提醒成年人可以先簽署預立醫療決定書+醫療委任代理人委任書，依照自己意思做決定。（翻攝自臉書）

蔡瑩真也曾遇過至親陷入昏迷，家屬必須決定是否施以急救的經驗：「那真的是非常痛苦的決定。雖然我們都了解，當一個人的生命走到盡頭，繼續施以急救或以呼吸器維繫生命，只是讓病人在失去尊嚴的情況下增加痛苦而已。但真的面臨到那一刻的時候，身為深愛他的人，即使僅有那千萬分之一可以救活的希望，情感上實在不願就此放棄。」

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面對理智與情感的拔河，對任何人來說都是困難的決定。蔡瑩真解釋法律上只能賦予必須承受最多責任的人，成為有決定權的人。她提醒「如果你希望當那一天不幸來臨時，你可以依照自己的意思來決定是否急救，並且有人可以確定照著你的意思進行，那麼可以先簽署『預立醫療決定書』+『醫療委任代理人委任書』」。

蔡語芯陷入昏迷太突然，家屬在搶救無效之下只能忍痛拔管。（翻攝自臉書）

蔡瑩真強調「這兩份文件不是只有臨終病人才能簽署，只要是成年人、心智清楚、沒有受到監護宣告，具有完全行為能力，有自主醫療的想法，都可以簽署喔！」簽署之後，會註記在健保卡上，確保你的意志在危急時也受到保障。

蔡瑩真也提醒，兩份文件必須經過以下步驟才會生效：

要到醫療院所預約進行預立醫療照護諮商

至少二親等內親屬一人及醫療委任代理人陪同

公證人或二人以上在場見證

註記上傳到健保卡內

完成所有流程之後，才是具有法律效力的「預立醫療決定書」。

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