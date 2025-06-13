女星走紅毯慘跌趴地 「驚恐表情」全被拍 高EQ回應太圈粉

王子文因出演電視劇《歡樂頌》打開知名度。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星王子文因在電視劇《歡樂頌》飾演曲筱綃走紅，日前出席時尚活動，以一身金色亮片禮服現身，怎料走紅毯的過程中，卻因不慎踩到裙襬，整個人慘摔趴在地上，畫面全被鏡頭記錄下來，掀起熱議。

王子文在紅毯上意外摔倒。（翻攝自微博）

王子文日前出席時尚中國之夜的紅毯，身穿金光閃閃的長裙，搭配同色系手拿包，腳踩高跟鞋優雅地走在紅毯上，一登場便吸引眾人目光，沒想到下一秒卻因為裙擺過長意外踩到，她隨即身體前傾、雙膝跪地，幾乎整個人都趴在地上，驚恐神情也顯露無遺，不過她馬上起身，迅速整理禮服後，從容地走完紅毯，展現敬業態度。

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事後，王子文也在微博發文報平安，幽默自嘲寫下，「沒事！放心，還好姐練過」，高EQ回應立即被網友讚爆，「表情管理心態很棒」、「好在摔得不窘迫，姐很淡定」、「一點都不影響姐姐的美」、「自信的女人最美，何況妳是真的好美」。

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