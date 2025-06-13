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林志玲3歲兒參加幼幼班成發！AKIRA喊別學爸爸：他比較愛唱歌

AKIRA長髮又蓄鬍，造型被說像是基努李維。（記者王文麟攝）AKIRA長髮又蓄鬍，造型被說像是基努李維。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「國民姐夫」AKIRA今天（13日）訪台參加記者會，分享老婆林志玲正在日本出席3歲兒子小寶貝的歌唱成果發表會，身為舞者的AKIRA笑說兒子比較喜歡唱歌，「我希望他成為主唱，這是自己的經驗談。」

相關新聞：AKIRA變基努李維！放浪兄弟機場開簽名會 彎腰合影輪椅女粉

日本天團「EXILE」放浪兄弟明天（14日）將在新莊Zepp New Taipei舉行首場粉絲見面會，AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹今天出席記者會。記者問候最近都在日本工作的AKIRA近況，他表示：「我最近都在日本開演唱會，大部分時間都在日本。」

「EXILE」放浪兄弟的AKIRA（左起）、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界及佐藤大樹出席記者會，7人受訪有說有笑。（記者王文麟攝）「EXILE」放浪兄弟的AKIRA（左起）、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界及佐藤大樹出席記者會，7人受訪有說有笑。（記者王文麟攝）

他今天現身松山機場，長髮、蓄鬍又戴墨鏡的造型，被媒體稱「很像基努李維」，7名成員一聽全笑翻，笑說：「我最近留長頭髮是為了拍電影，角色需求才留長頭髮、蓄鬍，很不好意思被說像是基努李維。」主唱TAKAHIRO則說，其實AKIRA早期一直都是長髮，「我們不會覺得特別奇怪，只覺得ㄟ他最近又留回來了。」

今天在機場中，有一位身障坐輪椅的女粉絲因為高中事故而半身不遂，聽了放浪兄弟的歌曲獲得了很大的力量。AKIRA很開心能夠透過表演為大家帶來力量，「非常謝謝大家，讓放浪兄弟的歌曲陪伴大家一起成長，甚至有所獲得安慰鼓勵，從中感受到身為藝人的使命感、責任感。」

至於明天林志玲是否會來看粉絲見面會，AKIRA有些欲言又止，表示「今天是兒子學校的歌唱發表會，志玲今天在日本帶他參加活動。」他表示，透過畫面看到兒子的表演感到很感動，「我自己沒有教他跳過舞，我希望他成為主唱，這是我的經驗談。」

AKIRA透露，林志玲帶兒子參加歌唱發表會，自己希望兒子當主唱。（記者王文麟攝）AKIRA透露，林志玲帶兒子參加歌唱發表會，自己希望兒子當主唱。（記者王文麟攝）

身為舞者的AKIRA卻想讓兒子唱歌，讓現場笑成一團。AKIRA笑說，「不是特別限制不讓他跳舞，而是他喜歡唱歌，就往興趣去發展，很多藝人又會唱又會跳。」記者詢問會不會請主唱TAKAHIRO當兒子歌唱老師，AKIRA笑說「等他大一點再考慮」，TAKAHIRO則幽默表示：「通常是不會從夥伴身上要錢，但AKIRA看起來滿有錢，我應該會多少拿一點。」

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