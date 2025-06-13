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中國男星夯劇《山河令》翻紅 海外受傷現況曝

中國男星龔俊在古裝耽美劇《山河令》飾演「溫客行」一角走紅。（翻攝自微博）中國男星龔俊在古裝耽美劇《山河令》飾演「溫客行」一角走紅。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星龔俊以古裝耽美劇《山河令》走紅，他在戲裡飾演「溫客行」一角，該劇開播3個月即創下21億流量，龔俊也從一個18線（知名度極低、毫無人氣）沒沒無聞的小明星，搖身成為一線小生。日前龔俊到義大利錄製旅遊綜藝《地球超新鮮》，傳出在玩遊戲時不慎眼角受傷，俊美臉龐也破相，如今工作室也回應了。

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龔俊在義大利錄製節目，不慎受傷。（翻攝自微博）龔俊在義大利錄製節目，不慎受傷。（翻攝自微博）

龔俊在義大利眼角受傷，引起大批粉絲不滿，認為經紀人和工作室沒有人一起到義大利照顧他非常不負責任，反觀同節目的其他藝人就有經紀人和助理陪伴在旁。昨（12）日龔俊受傷消息傳出後，粉絲向工作室求證，工作室竟支支吾吾表示，「等那邊（義大利）回覆，有時差，那邊還在睡覺」，憤怒的粉絲大罵工作室，沒有陪著去義大利出外景就算了，就連藝人受傷也沒辦法第一時間回傷勢。

龔俊工作室未能在第一時間反應傷勢狀況。（翻攝自微博）龔俊工作室未能在第一時間反應傷勢狀況。（翻攝自微博）

今（13）日龔俊工作室趕緊發聲明報平安，表示，「藝人昨晚在遊戲環節躲閃時，眼窩處不小心被蹭傷，錄製現場醫護人員已在第一時間進行了妥善處理，事發第一時間也跟節目組溝通做好應急處理措施，目前已無大礙。節目錄製過程全程會一直有專業醫護人員在，請大家放心」。龔俊傷口太靠近眼睛，粉絲才會擔心不已，更希望工作室能重視藝人安全。

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