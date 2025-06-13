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館長昔「為國寫遺書」 今訪四行倉庫改稱兄弟

館長（右）和汪小菲開心吃鍋暢聊。（翻攝自YouTube）館長（右）和汪小菲開心吃鍋暢聊。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開六天五夜的中國自由行，引起兩岸高度關注。昨（12）晚他與女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲在上海吃鍋，直播吸引超過43萬人觀看，創下台灣網紅YouTuber直播收視歷史紀錄。今（13）日館長走訪上海四行倉庫抗戰紀念館，曾是職業軍人的他表示當年兩岸關係緊張，他在軍中一度全副武裝、寫好遺書，雖時準備為國犧牲，如今他改口呼籲：「自己兄弟打什麼打」。

館長今參訪上海四行倉庫抗戰紀念館，高喊：自己人不打自己人。（翻攝自YouTube）館長今參訪上海四行倉庫抗戰紀念館，高喊：自己人不打自己人。（翻攝自YouTube）

今天是館長中國行的第4天，館長在上海四行倉庫抗戰紀念館想起自己當軍人時寫好遺書的過去，他突然改變風向，不再大喊保家衛國，反而呼籲：兩岸同根同源、不要打仗，更說「自己人不打自己人」，態度轉變之快令人詫異。

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館長表示：「中國人，從歷史來看，我們都被列強入侵嘛，然後都被所有國家欺負」，接著更說：中國人不喜歡戰爭，從歷史上看，因為曾受列強侵略，可以理解為何如今中國軍事為何提升迅速，館長更指出：發展軍事力量是為了保護人民不被外國欺負，相信如果四行倉庫先烈們在天之靈看到中國如今發展也會感到欣慰。

館長當軍人的時候一度全副武裝、寫好遺書隨時準備為國犧牲，如今改口兄弟打什麼打。（翻攝自YouTube）館長當軍人的時候一度全副武裝、寫好遺書隨時準備為國犧牲，如今改口兄弟打什麼打。（翻攝自YouTube）

高喊反戰的館長表示，自己20多年前當過兵，知道武器殺傷力有多強，隨著科技日新月異，現今的武器能造成的死傷一定比當初更勝百倍。館長高喊「所以千萬不能打」、「自己兄弟打什麼打，外面國家那麼多，你要打，對外、不要對內，這個是我今天最真實的感受」。

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