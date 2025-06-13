艾成離世3年！出事前異常行為曝 王瞳哽咽：我也不想活了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王瞳的丈夫艾成離世3年，近日登上節目打開心房，分享從崩潰到療癒的心路歷程，坦言當時「幾乎撐不下去」，甚至一度哽咽落淚：「他走了，我也不想活了」。

王瞳（右）痛失摯愛艾成。（資料照）

王瞳近日登上節目《跟你說個秘密》透露，艾成離世前是兩人最甜蜜的時刻，那時剛度過低潮，正準備回馬來西亞補辦婚禮，對方卻突然出現異常行為，胡言亂語地說「有人要殺我」。

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接到消息時，王瞳因為拍戲正前往宜蘭，困在雪隧中，她原本以為只是艾成的老毛病復發，準備陪伴對方再戰一次，沒想到這次是真的天人永隔。

王瞳說，事件發生那段時間，她聞到食物味道就想吐，對什麼都提不起勁，連呼吸都痛，以前看劇本形容「肝腸寸斷」覺得只是誇飾，如今親身經歷後，才深深體會「原來心真的會痛」。

王瞳（右）直言艾成永遠活在自己心中。（翻攝自YT）

從崩潰到療癒，王瞳認為，這段過程沒有捷徑，「我沒有逼自己，只是不停地嘗試。剛開始連看他的照片都會哭到發抖」，如今她再度把婚紗照掛上牆，迎向全新的自己。

王瞳表示，現在的她學會更溫柔地看待生活，「以前跟媽媽吵架都很硬，現在會停一下，換個角度。因為你永遠不知道，明天和意外哪個先到」；至於未來是否還願意談感情，王瞳回應，「我不怕感情，順其自然。上帝那麼愛我，不可能不為我預備」。

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