吳宗憲12年《綜藝大熱門》喊停？ 突曝重大改變嗆聲「統一」

《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》，陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu堅守崗位。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，今（13）日舉辦記者會宣布將要轉型升級，時段將移至周末播出，節目名稱也將改為《超級大熱門》，雖然確切時段還有待公布，不過吳宗憲可能將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，他自信表示，自己是從以前到現在主持假日時段，唯一一個統一天下的人。

《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》，陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu堅守崗位。（記者胡舜翔攝）

《綜藝大熱門》原本是在週一到週五晚上九點播出，未來將改名，並將時段改至周末，假日黃金八點時段向來是收視戰場，吳宗憲則提到以前紅極一時的周六晚八節目《玫瑰之夜》也是被他的《我猜我猜我猜猜猜》打敗，對未來進軍黃金時段老神在在。

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吳宗憲多年來都常把「引退」掛嘴邊，近年重心確實也都在副業上，還拿下年度最佳企業領導人獎，7、8月還有新的工廠要開，透露砸了上億資金，《大熱門》每次錄影都到凌晨，加上外景《綜藝玩很大》，吳宗憲說他在外景8天中暑2天，還常常過敏，坦言每天都想要淡出，「但這些兄弟姐妹，這也是我人生的家，我一定要在這裡面把自己能做到的都做到。」

《綜藝大熱門》轉型《超級大熱門》，陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu堅守崗位。（記者胡舜翔攝）

如今節目將從帶狀改為塊狀，吳宗憲也笑說：「我陪你們七年了，我不斷請辭，因為我在別的地方賺太多錢了，我百年身後，將多數捐出來，只留5%給兒女」，LuLu則虧他：「百年才捐喔。」隨即還被吳宗憲飛踢，場面爆笑。

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