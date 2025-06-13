「車模界林志玲」拔管閨密控家屬急分遺產 案件轉蘆洲警分局偵辦中

翁子涵Instagram發出下跪央求不要拔管的照片。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕有「車模界林志玲」之稱的女模蔡語芯，在台北市大安區「法瑞診所」施打「牛奶針」，為舒眠針的一種，而蔡女竟昏迷，經過19天搶救無果，家屬決定拔管。蔡女閨密卻在網路發文控訴，蔡女哥哥、母親急著繼承遺產、賠償金，才決定拔管。閨密此舉被蔡女家人提告不實指控，案件現已送至新北市蘆洲警分局偵辦。

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據悉，蔡女的閨密團包含曾被連千毅追求的小模翁子涵，他在蔡女去世後，與閨密團一起在Instagram發文指控，蔡母、蔡兄會決定拔管，是因為蔡女有2間房產，以及1000萬元賠償金可以繼承。翁子涵怒稱，明明蔡女呼吸就很正常，怎可做出這種決定。

翁子涵等閨密團，也在theards上發照片，閨密們下跪向蔡家人央求不要拔管。蔡兄接受媒體訪問怒斥閨密團說法，表示「救得起來一定會全力救」，但做了各項檢查，包含腦波斷層，顯示已經腦死。蔡兄說，妹妹送醫急救時，已經失去生命徵象半小時，被診斷腦死沒有甦醒的機會，與其如此，不如讓妹妹不要受苦。

蔡兄說，家人們都很愛妹妹，發生這種事誰都不能接受，但更不能接受的是，妹妹的朋友們不分青紅皂白亂指控，已經嚴重妨害名譽與侵害蔡家人的個資，所以決定將不實指控全數截圖提告。蘆洲警分表示，本案已依規定受理，已著手偵辦中。

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