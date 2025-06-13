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館長連日直播吹捧中國 吳宗憲冷笑「小見多怪」反酸賺少了

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu；吳宗憲冷笑直呼，館長像劉姥姥逛大觀園。（記者胡舜翔攝）陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu；吳宗憲冷笑直呼，館長像劉姥姥逛大觀園。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「館長」陳之漢日前搭機到中國上海稱要展開和平之旅，並在當地進行直播，抵達上海後連連稱讚，光是廁所就提好幾遍，不只廁所要稱讚，還有掃碼販賣機，樹木、高樓等，今（13）日吳宗憲出席節目記者會，被問及此事，吳宗憲冷笑直呼，館長像劉姥姥逛大觀園。

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館長這三天在中國直播賺進台幣70萬，吳宗憲聽聞則不以為意表示，「3天才賺70萬，我在抖音直播，一次大概就一百多萬人民幣（約400萬台幣）。」吳宗憲更意有所指地說：「狗不嫌家貧，台灣永遠是我的家。」

陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu；吳宗憲冷笑直呼，館長像劉姥姥逛大觀園。（記者胡舜翔攝）陳漢典（左起）、吳宗憲、LuLu；吳宗憲冷笑直呼，館長像劉姥姥逛大觀園。（記者胡舜翔攝）

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而對於館長在直播中各種吹捧中國，吳宗憲說自己1988年就在中國工作，是館長自己小見多怪。館長當年曾因不滿吳宗憲評論網紅，開直播辱罵對方「你什麼洨」等，事後被依公然侮辱罪判處拘役58日，吳宗憲也提到當時法官判館長賠885200元，「諧音是爸爸我愛你，我全捐掉了。」

吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，今舉辦記者會宣布將要轉型升級，原本週一到週五晚上九點播出的時段，將改至周末播出，節目名稱也將改為《超級大熱門》，雖然確切時段還有待公布，不過吳宗憲可能將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，他老神在在表示，自己如果要接掌六日時段，天下都會是他的。

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