「車模界林志玲」打牛奶針喪命病歷卻找不到 檢察官裁示「擇日解剖」

今日上午檢警在北市第二殯儀館對蔡語芯遺體進行初步相驗，蔡的媽媽與哥哥也到場協助。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，日前在北市大安區法瑞診所施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，昨日拔管，警方本月1日上診所搜索時，未發現蔡女的病歷表，除了衛生局在昨日依違反醫療法針對診所開罰外，今日檢警相驗時檢察官也裁示「擇日解剖」，檢警將調集就診醫護記錄後，視案情需要傳喚相關醫護人員到案說明。

大安分局警方1日前往法瑞診所搜索時，查扣醫師吳紹琥的手機，並且在現場蒐證，卻沒有發現蔡女的病歷資料，對於為何沒有病歷資料，診所人員也交代不清，事後衛生局針對此事以違反醫療法第68條規定，先依法裁處2萬元整。

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今日上午檢警在北市第二殯儀館，對蔡語芯遺體進行初步相驗，蔡的媽媽與哥哥也到場協助，兩人對媒體提問不發一語，沉默走入相驗暨解剖中心。

經初步相驗後，檢察官裁示要「擇日解剖」，確認蔡女死因，並且將調集就診醫護記錄後，視案情需要傳喚相關醫護人員到案說明。

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