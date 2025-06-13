閨密跪阻「車模界林志玲」拔管 網紅律師連發兩文批噁心

有「車模界林志玲」稱號的「泡泡」蔡語芯，施打俗稱「牛奶針」陷入昏迷，歷經19天搶救仍不幸腦死。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「車模界林志玲」稱號的「泡泡」蔡語芯，日前在北市大安區醫美診所施打俗稱「牛奶針」（丙泊酚 Propofol）的麻醉藥劑後突然陷入昏迷，歷經19天搶救仍不幸腦死，12日家屬決定忍痛拔管。沒想到蔡語芯的閨密團竟然衝到醫院下跪阻止家屬拔管，並控訴家屬之所以急著拔管，都是為了錢，更表示從蔡語芯昏迷第5天起就開始整理她的名牌包等有價值的物品，氣得家屬怒駁斥，並怒喊蒐證提告。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安在社群平台連發兩篇文章，指閨密行為屬於情緒勒索，超噁心。

蔡語芯閨密得知家屬決定拔管衝到醫院阻止。（翻攝自IG）

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巴毛律師在文章內表示，蔡姓女車模昏迷19天，病況始終未見起色，家屬忍動決定拔管，但蔡女閨密卻趕往醫院跪地哀求：「我們也是家人…我們也是家人你知道耶」。閨密之一的翁子涵甚至在限時動態表示：賠償金談妥後，家屬決定拔管的速度之快，讓所有還在為她祈禱的人措手不及。對於翁子涵的說法，巴毛律師直指「超噁心」。

網紅「巴毛律師」陳宇安認為閨密團阻止拔管的行為無異情緒勒索。（翻攝自臉書）

巴毛律師認為「什麼你們也是家人，到時候如果硬救回來變成植物人還是癱瘓，你們要接回家照顧嗎？看護費用你們要付嗎？長照你們要做嗎？」連續問題皆直戳重點，另外，因醫生都宣布蔡語芯腦死，接下來的都是無效治療，她痛批「通常遇到這種狀況 一開始還會來探望 一年後人都不知道去哪裡 好啊你們是家人 你們敢負家人應該負的責任嗎 少在那邊情緒勒索 回去照顧好自己的家人好嗎」。

巴毛律師指出，蔡語芯被醫生宣布腦死等於宣布死亡。（翻攝自臉書）

此文一出引起熱烈反響，巴毛律師今（13）日稍早二度發文，指出自己上一篇貼文裡有些網友認為：蔡女有錢啊，可以用她自己的錢當醫藥費多等幾個月看看會不會醒，拔管沒人性。巴毛律師解釋：「首先醫生已經宣佈腦死 腦死就是已經死亡的意思 不會你多躺幾天就醒來 讓病患多痛苦幾天而已」另外她更強調「拜託一下 病患在昏迷時候不能去動病患的錢好不好！！！！！！！！！」連用9個驚嘆號，讓人隔著螢幕都能感受到巴毛律師情緒強烈。

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巴毛律師建議蔡語芯（圖）閨密與其情緒勒索，還不如回去照顧好自己的家人。（翻攝自臉書）

巴毛律師更反問閨密團「你是不是想去關？銀行也不會讓你動用 如果你真的要使用昏迷中的病患的財產 必須要去聲請監護宣告 讓法院裁定受監護人狀況無法表達或被辨識其意思 可以由特定親屬成為監護人 才有可能去動用蔡女的財產」。

她溫馨提醒：這個流程大概要跑半年，意思就是你要自己支付半年一個腦死病患的無效醫療費用，最後巴毛酸諷：「希望這些閨密可以先一人拿一百萬出來當作醫療費用再去求家屬不要拔管 這樣比較有人性啦」。

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