告NONO性侵！吹哨者2年零收入 痛揭辛酸：失去生活動力

小紅老師自曝完全0收入。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅小紅老師過去開第一槍提告「NONO」陳宣裕涉犯妨害性自主罪，事後也替多名受害女性發聲，勇敢站出來的態度讓無數人感到敬佩。豈料，身為事件吹哨者的她今（13日）突然在社群分享近況，自曝「完全0收入」，也失去所有生活的動力。

小紅老師今天在社群PO文透露，昨天接到老朋友的電話，讓自己百感交集，對方相當心疼她「幹嘛把自己搞成這樣」，儘管友人又氣又急，仍婉轉的在電話中留了尊嚴。

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「NONO」陳宣裕陷MeToo風波。（資料照）

這通電話讓小紅老師不禁感嘆，自己明明是個有夢想的人，當年為了研發自有品牌保養品，投入近兩年時間打樣、調整，前後修改了九個版本，成功解決自己的肌膚問題，沒想到事件曝光後，輿論的發酵像滾雪球般飛來，讓她不得不停下手邊工作。

小紅老師說，當時自己不接任何工作，也不直播和曝光，隨後迎來下個環節「打官司」，豈料，司法戰開打幾個月後，她的母親驟逝，隔年父親也進ICU，至今仍躺在呼吸照護病房。

各個打擊接踵而來，讓小紅老師開始質疑自已，「我還要夢想幹嘛？我不知道要為誰而努力？賺再多錢，死了不是都一樣，沒後代錢就充公歸給政府」，她坦言，失去所有生活動力，連起床的力氣都沒有，只能躺著，自認比鹹魚還不如。

小紅老師也提到，前幾天看到「大牙」周宜霈因Metoo事件到現在，收入每月只剩一萬的消息，表示完全可以理解，因為至今自己是「完全0收入」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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