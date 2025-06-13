陽帆愛女不藏了！霞海城隍廟被拍 招認就愛大帥哥

安吉到台北霞海城隍廟參拜月老。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「ANGIE」安吉日前到台北霞海城隍廟拜月老，她第一次拜月老有些緊張，每個步驟都充滿新鮮感，同事請她列出條件才好向月老祈求好桃花，而她寫下5大條件，其中一項竟是「大帥哥」，她笑說：「要帥！」招認就是外貌協會。

安吉為了拜月老，開出「不要情勒」、「溫柔浪漫」、「包容我的不完美」、「大帥哥」、「和我一起努力追夢」共5個條件，她解釋新歌〈So if〉的故事就是男方非常會情勒，所以這點絕對不行。

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天蠍座的安吉喜歡浪漫，她表示：「包容我的不完美是會給我安全感，也希望對方和我一樣，是有夢想且努力追夢的人，我們彼此鼓勵。」

安吉準備了甜點。（索尼提供）

安吉特別買了月老喜歡的甜食誠心祈求，她說：「整個過程很有意思，學到很多東西，還學會閩南語的『抓緣』。」更表示當閉著眼睛、點著香跟神明說話，都會莫名的很感動，「覺得祂們真的會聽到我的心聲，希望常能有機會跟祂們溝通和許願。」

安吉之前聽過化妝師開出70個條件來向月老請求，竟然心願成真，讓她大呼好厲害，除了拜月老，還聽過要在跨年之前的12秒，每倒數1秒吃1顆綠葡萄，可覓得良緣，沒想到身邊的工作人員去年跨年嘗試後，順利交到男友，她笑說：「今年跨年要嘗試吃葡萄的朋友，歡迎成功後可以私訊我，我可以去你們的婚禮唱祝歌。」

此外，安吉的媽媽擅長塔羅牌，每次好友齊聚安吉家，都會請安吉媽媽透過塔羅算一下桃花運勢，回一些愛情的疑問，安吉說：「就是透過算命、塔羅給一個方向，像是一盞明燈。」

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