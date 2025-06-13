晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「車模林志玲」家屬遭控為錢拔管怒提告 閨蜜放話揭驚人真相

蔡語芯（右）的閨蜜控訴家屬為錢拔管。（翻攝自IG、臉書）蔡語芯（右）的閨蜜控訴家屬為錢拔管。（翻攝自IG、臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「車模界林志玲」蔡語芯於上月25日前往台北知名醫美診所，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，歷經19天搶救，家屬昨（12）忍痛拔管，然而蔡語芯的「閨蜜團」卻衝到醫院下跪阻止，甚至指控家屬為錢拔管，家屬也出面駁斥，表示會蒐證提告。對此，閨蜜團之一的辣模翁子涵也發文反擊。

相關新聞： 「車模界林志玲」昏迷19天拔管！閨蜜下跪阻止控家屬急分遺產

翁子涵是蔡語芯的好閨蜜，近日她接連在IG發文控訴蔡語芯的媽媽、哥哥，在確定能拿到蔡的2間房產及1000萬賠償金後就急著拔管，且哥哥在蔡昏迷第5天時，於社群PO出大量名牌包，詢問如何辨別真品還是高仿。

對此，蔡語芯家屬向《三立新聞》表示，由於台大醫師已做出腦死診斷，家屬尊重專業，同時駁斥閨蜜團的抹黑指控，指出自己跟家人根本不缺錢，只想知道妹妹死亡的真相，強調將對閨蜜團的不實言論提告。

翁子涵發文反擊。（翻攝自IG）翁子涵發文反擊。（翻攝自IG）

隨後，翁子涵再度於社群發文回應，「你要提告我，是因為我們說出了你不想被看見的事實，還是因為你心虛了？你說包包不值錢，說自己是為了妹妹的債務才發文，那我只想問，真正急的是債務，還是怕真相醒來？」翁子涵強調自己並無造謠，只是說出親眼所見的一切，最後放話，「你若無愧於心，何必急著用告人的方式擋住真話？如果你要讓這場事故走進法院，那麼你也要準備好，讓更多你不想曝光的『真相』浮現出來」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中