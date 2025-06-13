「車模林志玲」家屬遭控為錢拔管怒提告 閨蜜放話揭驚人真相

蔡語芯（右）的閨蜜控訴家屬為錢拔管。（翻攝自IG、臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「車模界林志玲」蔡語芯於上月25日前往台北知名醫美診所，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，歷經19天搶救，家屬昨（12）忍痛拔管，然而蔡語芯的「閨蜜團」卻衝到醫院下跪阻止，甚至指控家屬為錢拔管，家屬也出面駁斥，表示會蒐證提告。對此，閨蜜團之一的辣模翁子涵也發文反擊。

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翁子涵是蔡語芯的好閨蜜，近日她接連在IG發文控訴蔡語芯的媽媽、哥哥，在確定能拿到蔡的2間房產及1000萬賠償金後就急著拔管，且哥哥在蔡昏迷第5天時，於社群PO出大量名牌包，詢問如何辨別真品還是高仿。

對此，蔡語芯家屬向《三立新聞》表示，由於台大醫師已做出腦死診斷，家屬尊重專業，同時駁斥閨蜜團的抹黑指控，指出自己跟家人根本不缺錢，只想知道妹妹死亡的真相，強調將對閨蜜團的不實言論提告。

翁子涵發文反擊。（翻攝自IG）

隨後，翁子涵再度於社群發文回應，「你要提告我，是因為我們說出了你不想被看見的事實，還是因為你心虛了？你說包包不值錢，說自己是為了妹妹的債務才發文，那我只想問，真正急的是債務，還是怕真相醒來？」翁子涵強調自己並無造謠，只是說出親眼所見的一切，最後放話，「你若無愧於心，何必急著用告人的方式擋住真話？如果你要讓這場事故走進法院，那麼你也要準備好，讓更多你不想曝光的『真相』浮現出來」。

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