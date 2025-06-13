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只給江蕙唱！張清芳罕揭「差別待遇」內幕：怪我當時的老闆

張清芳終於唱到好友陳小霞的作品。（環球音樂提供）張清芳終於唱到好友陳小霞的作品。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇東方不敗張清芳去年在小巨蛋開唱，驚喜推出新歌《續集》，她花了兩年完成這首新歌，特別感謝華語樂壇資深創作人陳小霞為她量身打造，甚至開玩笑說：「這要怪我當時的老闆了，都給江蕙唱，不給我唱。」

雖說只是玩笑話，也足見張清芳對於錯過了這麼多年的合作，感到有些可惜，這回雙方不容留下遺憾，她表示：「有一次跟小霞聊天，意外發現她發表了3千多首歌，居然沒有一首是我唱的。」很感動終於唱到好友的歌。

張清芳推出新歌《續集》。（環球音樂提供）張清芳推出新歌《續集》。（環球音樂提供）

《續集》一曲由陳小霞與姚若龍攜手完成，兩人作曲及作詞的品質不在話下，搭配張清芳的動人聲線，當時毫不猶豫地邀請了金牌製作人陳建騏跨刀製作。

張清芳首度與陳建騏合作，兩人一見如故，原本DEMO的吉他詩意完整保留，更加上了雋永的弦樂編曲，讓整首歌有份量之外，更添輕巧尾韻。

除了新歌，張清芳投入公益向來不遺餘力，近期受邀擔任埔里綜合長照大樓的公益大使，希望「為埔里偏鄉長輩再蓋一個家」，長期照護的量能刻不容緩，期許社會大眾一起正視、關懷銀髮族長照，並著手及早規劃。

張清芳表示，「有一天我們都會老，但要老的有尊嚴。我們想為長輩，在他們熟悉的土地蓋一個有溫度、有人陪伴的家，讓他們安然的老去。讓我們一起來努力，這也是我年度的最大工作之一，為埔里基督教醫院再蓋一個家。」

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