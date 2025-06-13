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印度空難釀241死！愛莉沙沙震驚「上個月才搭」：太可怕了

愛莉莎莎近期經常拜訪經常拜訪尼泊爾、印度學習瑜珈。（翻攝自IG）愛莉莎莎近期經常拜訪經常拜訪尼泊爾、印度學習瑜珈。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機12日失事，機上載有241人，僅1人奇蹟生還，成為近年來罕見重大空難。對此，近期為了線上課程，經常搭機前往尼泊爾、印度學習正統瑜珈的愛莉莎莎，也在社群平台發聲哀悼。

愛莉莎莎發文哀悼。（翻攝自IG）愛莉莎莎發文哀悼。（翻攝自IG）

愛莉莎莎在IG限時動態轉發相關新聞，表示印度航空是她上個月做了好幾次的航空，無論是去尼泊爾、印度還是杜拜都是搭乘該航空，如今發生如此重大的空難意外，讓她不禁直呼「發生這種事太可怕了，看了很難過，願逝者安息。」

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事實上，這並非愛莉莎莎第一次針對重大意外事件發聲，先前濟州航空發生事故時，她也發文表示，「一天到晚飛泰國，到韓國的我，覺得躲過一劫」，還補充說3天前才搭過同樣航線，並替罹難者哀悼；之後緬甸發生規模7.7地震，她也發文提及自己當時人在泰國，強調「我只擔心傷亡，還有我在曼谷朋友們的安全而已」。

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