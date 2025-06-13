晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！杜娃黎波宣布訂婚 演員男友量身訂製夢幻鑽戒

杜娃黎波（左）正式宣佈，與演員男友卡倫透納訂婚。（美聯社）杜娃黎波（左）正式宣佈，與演員男友卡倫透納訂婚。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）正式宣佈，與35歲演員男友卡倫透納（Callum Turner）訂婚，她形容這段關係「是一種特別的感覺」，兩人從緋聞到公開認愛，交往逾一年半，如今將邁向下一階段，讓外界相當期待。

杜娃黎波近日接受訪問時證實，已經答應男友求婚，「我們訂婚了，這非常令人興奮，決定一起變老、一起生活...就是成了永遠最好的朋友，真的是一種特別的感覺。」

杜娃黎波分享，婚戒是由未婚夫向好友和妹妹討論後量身打造，坦言自己非常喜歡，「那枚戒指完全展現我的風格」，值得一提的是，她去年耶誕節時，就被媒體目擊無名指戴上鑽戒，當時即引起諸多揣測，如今答案隨之揭曉，外界紛紛送上祝福。

至於婚禮計畫，杜娃黎波表示，目前未設定時程，近期正忙於世界巡演，也有其他拍攝工作。不過，她坦言，自己原本從未想像過婚禮的樣子，現在開始會思考「要穿什麼」，或幻想自己的婚禮模樣。

杜娃黎波男友卡倫透納曾出演《怪獸與牠們的產地》。（歐新社）杜娃黎波男友卡倫透納曾出演《怪獸與牠們的產地》。（歐新社）

事實上，杜娃黎波的未婚夫卡倫透納並不是素人，過去曾出演多部經典電影與影集，其中包括《怪獸與牠們的產地》、《艾瑪》《真相捕捉》等。然而，他過去也曾和《不可能的任務》演員凡妮莎寇比交往4年後分手。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中