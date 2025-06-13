恭喜！杜娃黎波宣布訂婚 演員男友量身訂製夢幻鑽戒

杜娃黎波（左）正式宣佈，與演員男友卡倫透納訂婚。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）正式宣佈，與35歲演員男友卡倫透納（Callum Turner）訂婚，她形容這段關係「是一種特別的感覺」，兩人從緋聞到公開認愛，交往逾一年半，如今將邁向下一階段，讓外界相當期待。



杜娃黎波近日接受訪問時證實，已經答應男友求婚，「我們訂婚了，這非常令人興奮，決定一起變老、一起生活...就是成了永遠最好的朋友，真的是一種特別的感覺。」

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杜娃黎波分享，婚戒是由未婚夫向好友和妹妹討論後量身打造，坦言自己非常喜歡，「那枚戒指完全展現我的風格」，值得一提的是，她去年耶誕節時，就被媒體目擊無名指戴上鑽戒，當時即引起諸多揣測，如今答案隨之揭曉，外界紛紛送上祝福。

至於婚禮計畫，杜娃黎波表示，目前未設定時程，近期正忙於世界巡演，也有其他拍攝工作。不過，她坦言，自己原本從未想像過婚禮的樣子，現在開始會思考「要穿什麼」，或幻想自己的婚禮模樣。

杜娃黎波男友卡倫透納曾出演《怪獸與牠們的產地》。（歐新社）

事實上，杜娃黎波的未婚夫卡倫透納並不是素人，過去曾出演多部經典電影與影集，其中包括《怪獸與牠們的產地》、《艾瑪》、《真相捕捉》等。然而，他過去也曾和《不可能的任務》演員凡妮莎寇比交往4年後分手。

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