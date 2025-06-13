AKIRA變基努李維！放浪兄弟機場開簽名會 彎腰合影輪椅女粉

「EXILE」放浪兄弟AKIRA新造型很像基努李維。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟明天（14日）將在新莊Zepp New Taipei舉行首場粉絲見面會，「國民姐夫」AKIRA率領共7位成員上午抵達松山機場，AKIRA蓄鬍、換上長髮新造型，宛如《駭客任務》的基努李維般帥氣，也熱情與粉絲打招呼，甚至與坐在輪椅上的鐵粉合影，親和力十足。

「EXILE」放浪兄弟AKIRA外表酷炫，其實親和力十足。（記者王文麟攝）

「EXILE」放浪兄弟KENCHI（左）、AKIRA在松山機場友好的握手。（記者王文麟攝）

「EXILE」放浪兄弟前年在北流的演唱會派出了AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、TETSUYA、NESMITH與SHOKICHI，這一次除了幾位熟悉的老朋友之外，還多了世界、佐藤大樹等兩位成員，值得一提的是，FANTASTICS from EXILE TRIBE曾經在疫情期間擔任過台北市觀光大使，2017年就曾來台快閃演出過。

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「EXILE」放浪兄弟AKIRA（右起）越過KENCHI與TAKAHIRO握手。（記者王文麟攝）

「EXILE」放浪兄弟與台粉們合影。（記者王文麟攝）

「EXILE」放浪兄弟的世界（左起）、NESMITH、SHOKICHI、TAKAHIRO、佐藤大樹、橘KENCHI、AKIRA抵達松山機場。（記者王文麟攝）

7人在明天為大家帶來表演，今天上午飛抵松山機場，一出場就掀起現場歡呼聲，現場粉絲大約300人，他們持應援牌、周邊商品接機，還有不少圍觀民眾，現場十分熱鬧。「EXILE」放浪兄弟雖然外表酷炫，不過卻各個親和力十足，大方與粉絲拍照留念，甚至直接在現場開起小型簽名會，AKIRA也彎下腰與坐在輪椅的女性粉絲合影，人實在有夠好。

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