晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐新洋錄影「險遭戳瞎」 徐乃麟崩潰喊卸主持棒

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟領軍，攜手張文綺、林莎，以及檸檬、麻由、明杰、徐新洋、兆群、嘻小瓜、EASON、馮晨軒等藝能界好手，拍攝體能實境綜藝節目《全村的希望》，最新一集眾人前往桃園與在地消防員、棒球隊等高手正面對決。然而，錄影過程狀況百出，不僅徐乃麟操到崩潰，張文綺還不小心「戳瞎」徐新洋。

徐新洋險被張文綺戳瞎。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）徐新洋險被張文綺戳瞎。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）

本集節目祭出「忍耐電擊化妝挑戰」，藝人們必須在遭受電擊的同時，完成化妝任務。沒想到，在激烈的過程中，張文綺竟不慎狠戳徐新洋的眼睛，導致徐新洋當場痛得大叫：「快瞎了！」驚險一幕讓徐乃麟也忍不住大喊小心。

另一組挑戰者明杰，則展現超強忍耐力，成功抵抗電流猛烈攻擊，並輕輕捧起林莎的臉龐，為她塗上口紅，營造出超曖昧氛圍，讓一旁的張文綺忍不住驚呼：「你們是不是在交往啊？」

許乃麟外景被操到喊不主持了。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）許乃麟外景被操到喊不主持了。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）

來自日本的前AKB48 Team TP成員麻由，在挑戰扛80公斤輪胎時，不僅高喊「我愛台灣！」更展現驚人的毅力，險些摔傷，敬業精神感動全場。然而，為了讓節目更加精彩，66歲的徐乃麟也親自下場示範，沒想到體力卻大不如前，操到臉色發青、氣喘吁吁，最後甚至崩潰誓言丟下主持棒，大喊：「我不主持了啦！實在太累了！」此外，啦啦隊女神檸檬，也在遊戲中意外被擊中胸部，卻敬業笑喊：「打到我的長輩了。」仍奮力完成比賽。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中