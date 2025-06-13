徐新洋錄影「險遭戳瞎」 徐乃麟崩潰喊卸主持棒

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟領軍，攜手張文綺、林莎，以及檸檬、麻由、明杰、徐新洋、兆群、嘻小瓜、EASON、馮晨軒等藝能界好手，拍攝體能實境綜藝節目《全村的希望》，最新一集眾人前往桃園與在地消防員、棒球隊等高手正面對決。然而，錄影過程狀況百出，不僅徐乃麟操到崩潰，張文綺還不小心「戳瞎」徐新洋。

徐新洋險被張文綺戳瞎。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）

本集節目祭出「忍耐電擊化妝挑戰」，藝人們必須在遭受電擊的同時，完成化妝任務。沒想到，在激烈的過程中，張文綺竟不慎狠戳徐新洋的眼睛，導致徐新洋當場痛得大叫：「快瞎了！」驚險一幕讓徐乃麟也忍不住大喊小心。

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另一組挑戰者明杰，則展現超強忍耐力，成功抵抗電流猛烈攻擊，並輕輕捧起林莎的臉龐，為她塗上口紅，營造出超曖昧氛圍，讓一旁的張文綺忍不住驚呼：「你們是不是在交往啊？」

許乃麟外景被操到喊不主持了。（東森綜合提供）（記者林欣穎攝）

來自日本的前AKB48 Team TP成員麻由，在挑戰扛80公斤輪胎時，不僅高喊「我愛台灣！」更展現驚人的毅力，險些摔傷，敬業精神感動全場。然而，為了讓節目更加精彩，66歲的徐乃麟也親自下場示範，沒想到體力卻大不如前，操到臉色發青、氣喘吁吁，最後甚至崩潰誓言丟下主持棒，大喊：「我不主持了啦！實在太累了！」此外，啦啦隊女神檸檬，也在遊戲中意外被擊中胸部，卻敬業笑喊：「打到我的長輩了。」仍奮力完成比賽。

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