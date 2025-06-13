BABYMETAL成員竟是大咖諧星的女兒？13萬日本網友驚呆

BABYMETAL即將在今年10月重返台灣。（搖滾帝國、狂人音樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕卡哇依日星接力來台！日本話題女子樂團TOGENASHI TOGEARI將在8月10日於Legacy TERA開唱，而重金屬天團BABYMETAL則於10月2日重返新莊Zepp New Taipei。近期X上熱議，BABYMETAL的MOMOMETAL的父親，其實就是知名藝人博多華丸，吸引超過13萬人按讚，許多日本網友驚呼：「他們竟然是父女？真的假的！」

BABYMETAL的MOMOMETAL爸爸竟是博多華丸，引來日本網友驚呼。（翻攝自X）

日本重金屬天團BABYMETAL宣布展開世界巡演，繼歐洲、美洲場次圓滿落幕後，亞洲巡演正式啟動。3位成員SU-METAL、MOAMETAL與MOMOMETAL將於10月2日（四）登上新莊Zepp New Taipei，率領技藝精湛的神樂隊震撼開唱，與樂迷一同高舉狐狸手勢，引爆金屬舞動狂潮。

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BABYMETAL自2023年起以全新三人體制重啟演出計畫，2024年世界巡演橫跨22國、51場，累計動員超過101萬人。5月30日，她們更在英國倫敦O2體育館創下日本藝人首次站上該地兩萬人場館的紀錄，全場爆滿盛況空前；而在11月1日，BABYMETAL也將登上美國洛杉磯最新大型場館Intuit Dome舉辦單獨公演，締造日本藝人在該場地開唱的紀錄。

台北場演出將於6月14日（六）凌晨0點全面啟售，票價分為多個區域：VIP區（站立）早鳥價4888元、原價5288元，GA區（站立）早鳥3888元、原價4288元；2樓VIP座位區（對號入座）早鳥5288元、原價5688元，2樓座位區（對號入座）早鳥4288元、原價4688元，另有2樓站立區早鳥3288元、原價3688元。演出時間為10月2日晚上8點，地點為Zepp New Taipei，活動詳情可洽主辦單位搖滾帝國與狂人音樂官方社群專頁。

女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI（トゲナシトゲアリ）以動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團 呐喊吧》為起點誕生，將於8月10日登上Legacy TERA舉辦專場演出。《GIRLS BAND CRY》自去年4月開播後成為春季動畫話題之作，藍光首卷銷量更一舉超越《鬼滅之刃》，樂團主打歌《炸裂綻放》（爆ぜて咲く）在YouTube突破1480萬點閱，登上2024年日本霸權動畫之一。

這場演出由擔任井芹仁菜的理名、河原木桃香的夕莉與RUPA的朱李三人登台，雖因成員美怜與凪都暫停活動未能來台，但現場將搭配支援樂手共同完成演出。五位成員皆經過長達一年半的選拔，具備實力派演奏與現場魅力，已成功登上橫濱國立大會堂、豐洲PIT等大型場地，並預計2025年9月登上日本武道館舉辦單獨演唱會，氣勢驚人。

女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI（トゲナシトゲアリ）以動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團 呐喊吧》為起點誕生。（雅慕斯娛樂提供）

TOGENASHI TOGEARI Live in TAIPEI「凛音の理」將於8月10日晚間在Legacy TERA舉行，票價為新台幣VIP 3800、一般票A 2900 、一般票B 2400以及身心障礙優惠票 1500元等四種，6月14日中午12點再遠大售票系統實施全場實名抽選制，更多詳情可洽主辦單位雅慕斯台灣娛樂官方社群專頁。

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