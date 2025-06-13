趙正平錄影爆粗口！節目祭專屬「罰錢條款」

蔡黃汝（中）領軍景行廳男孩梁赫群（左）和趙正平參賽。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《飢餓遊戲》新一集舉辦「飢餓盃 IDOL大賽」，主持群各自帶領一組偶像團體，其中梁赫群和趙正平的景行廳男孩也有參賽，由蔡黃汝領軍，只是節目開錄沒多久，梁赫群就要大家小心：「盡量不要惹我們，因為有一個人不知道為什麼火氣很大。」

此話一出趙正平直接對號入座：「這麼大的太陽曬成這樣誰不會生氣？你們不要強顏歡笑了啦，在那邊演。」此時孫協志則提醒趙正平：「照舊喔，罵一句髒話500哦！」趙正平哥立刻向製作人喊話：「酬勞先給我啦。」梁赫群以為他這樣才有錢可以扣，許孟哲也搧風點火：「你可以先預支，一次付十句，我們可以讓你罵十一句。」趙正平翻白眼大罵：「你有多遠走多遠。」光是開場，就已經火藥味十足。

請繼續往下閱讀...

節目中大家舞力全開，景行廳男孩也不甘示弱，當音樂一下，蔡黃汝超投入，但趙正平完全來不及反應，氣到向製作單位抗議：「音樂播那麼快，我怎麼跳啦？」重來一次，他還是掉拍，換怪音響不好聽不清楚節奏，跳到第三次，三個人還是動作不一致，被笑是「掉漆男孩」，還沒開始遊戲趙正平就已講了三次髒話，眾人笑他罰金累積了1500元。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法