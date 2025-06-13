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娛樂 最新消息

包偉銘接掌主廚狂出包！姚元浩爆氣開轟衝突曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，最新一集，夥伴們接下全新任務「嗨！請協助舉辦壽豐水上下午茶之旅」，聽到新任務讓白安擔心的說：「該不會是我們要介紹導覽？」

姚元浩（左）、包偉銘。（好看娛樂提供）姚元浩（左）、包偉銘。（好看娛樂提供）

包偉銘詢問前來參加導覽的遊客體驗狀況：「郭哥有沒有告訴妳什麼魚？」遊客直球回答：「沒有！」店長包偉銘聽到狀況非常不開心，立即大喊：「小郭！」之後郭泓志在做園區介紹時努力發揮三寸不爛之舌想挽回聲譽：「最漂亮就是落羽松，魚類的自然生態其實不用多作解說！」聽到這樣的介紹讓一旁的包偉銘只能乾笑回應。

而本集小幫手楊小黎則是為大家立下良好示範，詳細介紹在花蓮縣壽豐鄉當地的福壽螺和金目驢魚的生態，才沒有讓郭泓志「落漆」，也幸好有楊小黎靠著專業知識為下午茶導覽完美救場。

包偉銘接主廚位置卻出包。（好看娛樂提供）包偉銘接主廚位置卻出包。（好看娛樂提供）

此外，本集還有全新主廚上任，店長包偉銘戴上廚師帽後展現驚人廚藝，莎莎看到包主廚下廚的英姿讚嘆說：「做菜的男人真的帥！」姚元浩也猛灌迷湯也直誇：「包哥你炸得比我還好耶！好棒！我覺得包大哥明天可以身負重任。」不過正式開始備餐後，卻是狀況不斷，莎莎貼心提醒包主廚：「起士要趕快放耶！主廚！」

郭泓志也說：「主廚桌子弄這麼亂是正常的嗎？」忙著切菜的姚元浩終於忍不住發聲：「主廚你要算一下時間，那個到底什麼時候要煮？」看到出菜大亂，姚元浩怒吼：「主廚，不是、不是、都不是！」

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