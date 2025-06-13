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娛樂 最新消息

台灣零食太神了！告五人靠「綠色乖乖」收服英國披頭四錄音室

告五人與日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎合作。（相信音樂提供）告五人與日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎合作。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人再創嶄新里程碑，首度前進英國倫敦艾比路門牌號碼3號的世界殿堂級錄音室「艾比路錄音室」錄製專輯，這次發片更扛起專輯製作人重責大任，堪稱是生涯最大膽決定。

告五人分享，「過去一直有製作人在我們前面擋下很多事情，第一次自己做，就挑戰一個大的！這次自己當製作人一直思考，在不安全感拉到最大的時候，我們三人需要做什麼事情？」

告五人唱進「披頭四錄音室」，更克服跨洋、跨語言、跨文化的錄音阻礙，力邀日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎加入組隊，曾與日本樂壇天后MISIA、全能才子星野源、中島美嘉合作的他，傾力協助告五人運用艾比路錄音室的器材、實踐對味的類比美學，並將告五人獨特的雙主唱與鼓組頻率緊緊交織。

告五人形容，渡邊老師就像航海士一樣，掌舵新專輯聲音的方向，給足安全感。至於踏進艾比路錄音室，團員也感受到歷史的厚重感，雲安表示：「這就是來Abbey Road的原因，這裡很多器材從1960年就存在，都是爺爺級別了，不過類比錄音和整個空間感非常溫暖，無可取代！」

告五人主唱雲安。（相信音樂提供）告五人主唱雲安。（相信音樂提供）

在此同時，告五人也面臨意想不到的挑戰，因為錄音室的設備歷史悠久，難免遇到壞軌問題，不過面對突發狀況，團隊展現驚人的適應力，甚至遍尋整個倫敦，終於找到傳說中的幸運物「綠色乖乖」。

這款台灣零食「綠色乖乖」一擺出來坐鎮，機器果真順利運作，告五人不停向渡邊省二郎推薦「這真的很神、很有效」，笑稱「科學的盡頭就是玄學」。

告五人發片倒數，搶先推出創作專輯錄音紀實紀錄《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road》，完整捕捉他們首次登上世界級錄音殿堂的心境與過程，第二、三集將於14日、18日晚上9點在告五人YouTube頻道播出。

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