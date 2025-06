台灣零食太神了！告五人靠「綠色乖乖」收服英國披頭四錄音室

告五人與日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎合作。(相信音樂提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕告五人再創嶄新里程碑,首度前進英國倫敦艾比路門牌號碼3號的世界殿堂級錄音室「艾比路錄音室」錄製專輯,這次發片更扛起專輯製作人重責大任,堪稱是生涯最大膽決定。

告五人分享,「過去一直有製作人在我們前面擋下很多事情,第一次自己做,就挑戰一個大的!這次自己當製作人一直思考,在不安全感拉到最大的時候,我們三人需要做什麼事情?」

告五人唱進「披頭四錄音室」,更克服跨洋、跨語言、跨文化的錄音阻礙,力邀日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎加入組隊,曾與日本樂壇天后MISIA、全能才子星野源、中島美嘉合作的他,傾力協助告五人運用艾比路錄音室的器材、實踐對味的類比美學,並將告五人獨特的雙主唱與鼓組頻率緊緊交織。

告五人形容,渡邊老師就像航海士一樣,掌舵新專輯聲音的方向,給足安全感。至於踏進艾比路錄音室,團員也感受到歷史的厚重感,雲安表示:「這就是來Abbey Road的原因,這裡很多器材從1960年就存在,都是爺爺級別了,不過類比錄音和整個空間感非常溫暖,無可取代!」

告五人主唱雲安。(相信音樂提供)

在此同時,告五人也面臨意想不到的挑戰,因為錄音室的設備歷史悠久,難免遇到壞軌問題,不過面對突發狀況,團隊展現驚人的適應力,甚至遍尋整個倫敦,終於找到傳說中的幸運物「綠色乖乖」。

這款台灣零食「綠色乖乖」一擺出來坐鎮,機器果真順利運作,告五人不停向渡邊省二郎推薦「這真的很神、很有效」,笑稱「科學的盡頭就是玄學」。

告五人發片倒數,搶先推出創作專輯錄音紀實紀錄《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record|告五人:就像那些要命的傻瓜 On the Road》,完整捕捉他們首次登上世界級錄音殿堂的心境與過程,第二、三集將於14日、18日晚上9點在告五人YouTube頻道播出。

