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世界末日要來了！SEKAI NO OWARI暌違6年唱進北流 實名制一次看

SEKAI NO OWARI暌違6年來台開唱，即將唱進北流。（翻攝自X）SEKAI NO OWARI暌違6年來台開唱，即將唱進北流。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕世界末日回來了！日本樂團SEKAI NO OWARI宣布啟動亞洲巡演計畫「Phoenix」，一路從首爾、台北、香港、新加坡、吉隆坡唱到上海，音樂版圖將再度擴張。台北場訂於今年9月27日（六）於台北流行音樂中心舉辦，這是他們自2019年以來暌違6年返台舉辦專場演出。

SEKAI NO OWARI（世界の終わり，世界末日）成軍於2010年，由Nakajin、Fukase、Saori、DJ LOVE組成，憑藉首張專輯《EARTH》展現驚人音樂實力，隔年正式主流出道。他們不受風格限制，作品橫跨流行與黑暗美學，並以猶如主題樂園般的舞台演出著稱，擅長打造現實與幻想交界的夢境國度的他們深受各年齡層樂迷喜愛，如《Hey Ho》、《Dragon Night》、《RPG》、《火燄與森林的嘉年華》，到紅遍世界的《Habit》，都讓歌迷深受觸動。

熱愛音樂與挑戰的他們，於2015年登上日本最大級的會場「日產體育場」舉辦了「Twilight City」演唱會、2018年成功舉辦了野外巡迴演唱會「INSOMNIA TRAIN」。2022年他們以超夯金曲〈Habit〉風靡全球，在TikTok播放次數突破25億、YouTube也累積2億次觀看，並憑此歌曲奪下當年日本唱片大賞，樂團首次四大巨蛋巡演「Du Gara Di Du」亦狂吸20萬歌迷到場支持，實力與人氣兼具。

SEKAI NO OWARI即將延續2017年、2019年來台票券熱賣風潮，SEKAI NO OWARI暌違6年要重返台灣舉辦專場演出。此次台北場作為亞洲巡演其中重要一站，SEKAI NO OWARI表示要以全新視覺和舞台編排與期待萬分的台灣樂迷見面，每場演出都展現出不同巧思的舞台，搭配一首首穿越現實與幻想的樂曲。SEKAI NO OWARI將用音樂創作帶領所有人走入只屬於他們的世界中，在夜色中展開一場無與倫比的夢幻冒險，也邀請所有期待已久的台灣歌迷到場，一起迎接音樂新篇章的起點。

「SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025P hoenix in TAIPEI」演唱會將於9月27（六）於台北流行音樂中心盛大登場。演唱會門票依照區位不同，售價分為4200元、3600元、3200元、2800元等，採實名抽選制，將於2025年6月23日（一）下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記，並於6月27日（五）公布抽選結果。若有剩餘票券，將於7月9日（三）中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節，請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方臉書及Instagram專頁。

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