世界末日要來了！SEKAI NO OWARI暌違6年唱進北流 實名制一次看

SEKAI NO OWARI暌違6年來台開唱,即將唱進北流。(翻攝自X)

王靖惟/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕世界末日回來了!日本樂團SEKAI NO OWARI宣布啟動亞洲巡演計畫「Phoenix」,一路從首爾、台北、香港、新加坡、吉隆坡唱到上海,音樂版圖將再度擴張。台北場訂於今年9月27日(六)於台北流行音樂中心舉辦,這是他們自2019年以來暌違6年返台舉辦專場演出。

SEKAI NO OWARI(世界の終わり,世界末日)成軍於2010年,由Nakajin、Fukase、Saori、DJ LOVE組成,憑藉首張專輯《EARTH》展現驚人音樂實力,隔年正式主流出道。他們不受風格限制,作品橫跨流行與黑暗美學,並以猶如主題樂園般的舞台演出著稱,擅長打造現實與幻想交界的夢境國度的他們深受各年齡層樂迷喜愛,如《Hey Ho》、《Dragon Night》、《RPG》、《火燄與森林的嘉年華》,到紅遍世界的《Habit》,都讓歌迷深受觸動。

請繼續往下閱讀...

熱愛音樂與挑戰的他們,於2015年登上日本最大級的會場「日產體育場」舉辦了「Twilight City」演唱會、2018年成功舉辦了野外巡迴演唱會「INSOMNIA TRAIN」。2022年他們以超夯金曲〈Habit〉風靡全球,在TikTok播放次數突破25億、YouTube也累積2億次觀看,並憑此歌曲奪下當年日本唱片大賞,樂團首次四大巨蛋巡演「Du Gara Di Du」亦狂吸20萬歌迷到場支持,實力與人氣兼具。

SEKAI NO OWARI即將延續2017年、2019年來台票券熱賣風潮,SEKAI NO OWARI暌違6年要重返台灣舉辦專場演出。此次台北場作為亞洲巡演其中重要一站,SEKAI NO OWARI表示要以全新視覺和舞台編排與期待萬分的台灣樂迷見面,每場演出都展現出不同巧思的舞台,搭配一首首穿越現實與幻想的樂曲。SEKAI NO OWARI將用音樂創作帶領所有人走入只屬於他們的世界中,在夜色中展開一場無與倫比的夢幻冒險,也邀請所有期待已久的台灣歌迷到場,一起迎接音樂新篇章的起點。

「SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025P hoenix in TAIPEI」演唱會將於9月27(六)於台北流行音樂中心盛大登場。演唱會門票依照區位不同,售價分為4200元、3600元、3200元、2800元等,採實名抽選制,將於2025年6月23日(一)下午1點在Ticket Plus遠大售票系統開放登記,並於6月27日(五)公布抽選結果。若有剩餘票券,將於7月9日(三)中午12點進行一般販售。詳細售票資訊與演出細節,請關注主辦單位大鴻藝術BIG ART的官方臉書及Instagram專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法