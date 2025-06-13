「好姊姊帶你上天堂！」美魔女溫碧霞上演姐弟戀自信喊話

溫碧霞在《謊島美人魚》因情傷離開香港，來到南台灣經營民宿。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《志明與春嬌》導演彭浩翔監製新片《謊島美人魚》，邀來香港美魔女溫碧霞、台灣男星禾浩辰與金馬影后歸亞蕾一同演出，於高雄與墾丁取景，呈現一段充滿南國風情的姐弟戀故事，談起與姊姊談戀愛的話題，禾浩辰坦言完全能接受，溫碧霞更笑說：「好姊姊可以帶你上天堂！」

事業有成的溫碧霞自2016年創立電影製作公司，至今已推出4部作品。她今年再接再厲，以《謊島美人魚》回歸大銀幕，與曾合作《出埃及記》的鬼才導演彭浩翔再度聯手，「我很喜歡他的黑色幽默，這回想和他合作一個觀眾可以輕鬆看，看完後會覺得很開心又能獲得些想法的作品。」

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電影貼近現代人的交友經驗，溫碧霞飾演一位因情傷離開香港、來到南台灣經營民宿的女子，透過網路結識由禾浩辰飾演的落魄編劇，形容：「兩個聊得來的網友一直沒見過對方，這種關係很真實，現代很多人都在網路上交朋友、談戀愛，但難免一定有些謊言在其中的。」

溫碧霞透露，身為片中女主角與拍攝公司的負責人，這次在台灣拍攝心情格外愉快：「人美風景也超美，希望觀眾可以很享受這部電影。」她提到早已看過禾浩辰的《等一個人咖啡》，覺得他潛力十足，「這次對戲覺得他的演技很生活化，很自然，還有一些文青感。」

溫碧霞（右）在《謊島美人魚》和禾浩辰上演姐弟戀。（華映提供）

劇情圍繞姐弟戀展開，戲裡戲外都能感受到主角間的真摯情感。雖然已婚多年，溫碧霞毫不避諱地表示不排斥與年下男談戀愛，「這次的愛情電影是希望大家不要因為年紀而失去自信。不同年紀有不同的美麗和智慧。如果兩個人可以交流，年齡就不是大問題了。」

溫碧霞更自信喊話：「好的姊姊會帶你上天堂，各種全方位的照顧都能讓對方感受到。」禾浩辰則坦承，自己的初戀就是姐弟戀型態，「拍攝時確實被溫碧霞的魅力迷倒，非常投入。」《謊島美人魚》將於6月27日在台上映。

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