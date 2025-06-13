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娛樂 最新消息

和汪小菲合體吃飯 館長抱怨「台灣子彈滿天飛」又惹議

館長昨日和汪小菲共進晚餐，狂吸超過40萬人線上同時收看，不過館長談到過去遭槍擊一事時，稱「台灣子彈滿天飛」，再度引發議論。（擷取自「館長惡名昭彰」Youtube）館長昨日和汪小菲共進晚餐，狂吸超過40萬人線上同時收看，不過館長談到過去遭槍擊一事時，稱「台灣子彈滿天飛」，再度引發議論。（擷取自「館長惡名昭彰」Youtube）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日前往中國上海展開自由行，並直播分享見聞，但部分發言也引起爭議。館長昨日和已故藝人大S前夫汪小菲共進晚餐，吸引超過40萬人線上同時收看，不過館長談到過去遭槍擊一事時，稱「台灣子彈滿天飛」，再度引發議論。

館長昨日和汪小菲同框直播用餐，提到2020年遭槍擊一事，並表示自己之後就很少出門用餐，都聘請廚師做飯，而汪小菲則回應「你放心，這種問題在咱們這是不可能發生的，在安全這個領域大陸絕對是數一數二。」館長還表示，「台灣就是子彈滿天飛，我們台灣就是這樣子沒辦法。」汪小菲則笑而不答。

相關新聞：館長上海合體汪小菲！驚見台灣男星直播露面： 來蹭你的飯

對此，網友紛紛表示：「他是以為汪沒待過台灣是不是？」、「館長不知道汪有陣子長住台灣喔？」、「台灣共機也滿天飛怎麼不敢嘴」、「一直在外詆毀與毀謗中華民國，且是用造謠方式，國安局與檢方應該要重視這則，考慮國安法啟動」、「真的是抹黑中華民國，商人做到如此，有點逼（悲）哀」。

全球資料庫網站Numbeo今年3月發布了全球最安全國家排名，在近150個國家與地區中，Numbeo將國家根據1（最危險）到100（最安全）的評分進行排名，台灣以82.9分排名第4。前3名分別為歐洲的安道爾（Andorra）、阿拉伯聯合大公國和卡達。

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