蔡英文再謝台灣人民過去8年一同努力！從被打壓走向世界舞台

《看不見的國家》記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由美國導演葛靜文執導的紀錄片《看不見的國家》，聚焦台灣前總統蔡英文8年執政歷程。蔡英文本人雖未現身宣傳，但稍早也在社群媒體發文，除誠摯邀請國人走進戲院觀賞這部極具意義的紀錄片，並向過去8年與她一同努力的台灣人民致謝。

蔡英文在貼文中指出，《看不見的國家》今天在台灣上映，誠摯邀請大家走進電影院，一起觀看這部極具意義的紀錄片。「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的『看不見的國家』，一步一步走向世界的舞台。我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣。」

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《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（海鵬提供）

蔡英文也感謝導演葛靜文與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。「她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。曾經在世界上『看不見的國家』，反而讓我們看見自己，看見台灣人民的勇氣，更看見民主台灣的堅韌。」

最後蔡英文不忘謝謝台灣人民過去8年跟她一起努力，「也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。」

《看不見的國家》以台灣民主發展為主軸，記錄蔡英文在任內如何在兩岸關係緊張、國際情勢劇變之際，引領台灣穩健前行，並深入探討其民主實踐與國際地位，並勾勒一個社會在威權陰影下，如何堅持自主與人權的奮戰精神。電影已在台上映。

蔡英文臉書全文：

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