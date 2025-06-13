晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡英文再謝台灣人民過去8年一同努力！從被打壓走向世界舞台

《看不見的國家》記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展。（海鵬提供）《看不見的國家》記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由美國導演葛靜文執導的紀錄片《看不見的國家》，聚焦台灣前總統蔡英文8年執政歷程。蔡英文本人雖未現身宣傳，但稍早也在社群媒體發文，除誠摯邀請國人走進戲院觀賞這部極具意義的紀錄片，並向過去8年與她一同努力的台灣人民致謝。

蔡英文在貼文中指出，《看不見的國家》今天在台灣上映，誠摯邀請大家走進電影院，一起觀看這部極具意義的紀錄片。「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的『看不見的國家』，一步一步走向世界的舞台。我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣。」

《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（海鵬提供）《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（海鵬提供）

蔡英文也感謝導演葛靜文與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。「她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。曾經在世界上『看不見的國家』，反而讓我們看見自己，看見台灣人民的勇氣，更看見民主台灣的堅韌。」

最後蔡英文不忘謝謝台灣人民過去8年跟她一起努力，「也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。」

《看不見的國家》以台灣民主發展為主軸，記錄蔡英文在任內如何在兩岸關係緊張、國際情勢劇變之際，引領台灣穩健前行，並深入探討其民主實踐與國際地位，並勾勒一個社會在威權陰影下，如何堅持自主與人權的奮戰精神。電影已在台上映。

蔡英文臉書全文：

《看不見的國家》專題系列:

首位女總統當選催生《看不見的國家》 美國導演苦等1年訪到蔡英文
蔡英文私下幽默靠這招放鬆 親曝喜歡這部電影
憶周子瑜國旗事件直呼誇張 導演嘆「蔡英文若未當選可能拍不成」
《看不見的國家》觸動人心 導演喊話團結一致和台灣站在一起
嗆聲要踹爆川普蛋蛋！美導演感嘆美國價值被違背「真的很糟」
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中