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娛樂 最新消息

超像的！派翠克撞臉劉宇寧 網友要他「回家問血緣」

〔記者王靖惟／台北報導〕以摩登兄弟出道的中國男星劉宇寧，近期以《折腰》、《珠簾玉幕》人氣飆升，約190公分的高挑身材，大長腿筆直有力，今年在中國熱播劇《折腰》中和宋祖兒先婚後愛，放送甜寵的CP感，讓粉絲愛到不行，近日卻被發現神似臺灣男藝人派翠克。

中國男星劉宇寧（左），近期被發現神似臺灣男藝人派翠克。（圖由本報合成）中國男星劉宇寧（左），近期被發現神似臺灣男藝人派翠克。（圖由本報合成）

劉宇寧成功從歌手轉型為備受矚目的實力演員，中國粉絲多數認為他的臉龐並非精緻帥氣花美男類型，但一對劍眉看起來英氣颯颯，堪稱「醜帥霸主」，但一張臉怎麼越看越熟悉，眉眼之間長得好像《小姐不熙娣》的主持人派翠克，2人眼形極像，派翠克本人聽聞消息則表示「他很帥，我不敢當啦。」

另外網紅陳沂日前也po文表示「最近最生氣的事，就是你們跟我說劉宇寧長得像古裝派翠克！還好折腰追完了，不然要怎麼繼續看下去啦？」有部分網友回復「難怪我一直覺得他很眼熟⋯⋯恍然大悟」另有許多人則在底下留言討論劉宇寧的帥氣演出以及歌唱實力。

兩人撞臉的事情，粉絲們紛紛熱議「根本是兄弟」、「不回去問問家裡有關血緣的問題嗎？」，兩人相似度極高，然而劉宇寧曾因五官不符合傳統古裝劇的審美標準，被罵是「古裝醜男」，而派翠克卻受到台灣朋友的喜歡，在《小姐不熙娣》主持期間，人氣高漲。

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