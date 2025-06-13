黃嘉千離婚夏克立1年回春！閨密抓包：是不是交男友

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃嘉千與前夫夏克立離婚滿一年，近來氣色紅潤、神采奕奕，在好友聚會中，甚至被當場追問是否有新戀情。何如芸在臉書分享聚會花絮，提到大家為高怡平慶生時，驚訝發現黃嘉千整個人「在發光」，忍不住直問：「妳老實說！妳是不是交男朋友了？妳現在太好看太好看了，臉上都有光！」

黃嘉千離婚1年，被好友認為狀態極佳。（翻攝自臉書）

她與黃嘉千認識多年，深知她先前談離婚的這段時間歷經情緒低潮，「去年之前每次見她，臉上總有層揮之不去的陰霾」，甚至曾直言要她整理一下儀容，「整個人都像鬼一樣！」她的直白惹來其他朋友打趣反嗆：「妳當時不也像鬼？瘦得像小學生，臉色還像得了肝病！」

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何如芸回歸單身五年，更懂得愛自己。（翻攝自臉書）

何如芸也坦承自己那段時間的狀態同樣糟糕，白天裝作正常，晚上卻焦躁失眠、情緒崩潰。她花了五年才從低谷中走出，不僅是心理復原，更是與現實的重新對話。

她感性表示自己寫的書出版已滿一年，仍常收到讀者私訊分享離婚後的心境與共鳴，「每次看到都很感動。」她也鼓勵那些仍在療癒路上的人：「一定會一天比一天更好。」至於未來是否會再出版相關作品？她坦言：「我的人生已經翻篇了，不想再回頭書寫過往，就讓過去停留在過去，我只想昂首走向未來。」

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