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娛樂 最新消息

港星揭張學友哥哥欠債內幕 ! 演唱會遭恐嚇藏炸彈逼現身還錢

張學友曾為哥哥償還巨額賭債。（資料照；JDS提供）張學友曾為哥哥償還巨額賭債。（資料照；JDS提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者胡御柔／綜合報導〕「歌神」張學友多年來盛傳曾為哥哥張學智償還巨額賭債，甚至為此與唱片公司借錢，兄弟關係也因此決裂。近日資深港星李修賢在抖音拍片，再度揭露張學友哥哥的欠債內幕，直指他曾持假存摺詐騙賭場，甚至連張學友都一度被捲入風波。

李修賢爆料張學智曾在澳門出示一本偽造的銀行存摺，聲稱自己有600多萬港幣存款，實際上那些數字是自己加工製造，用以向賭場借錢，結果賭光一空。當時張學友正在紅磡開演唱會，債主甚至透過報警謊稱場地藏有炸彈，藉以引出其兄現身還錢，情節如同電影劇情，令人震驚。

事實上，張學友近年曾在演唱會上公開澄清自己「從未欠過債」，但類似的傳聞從未真正平息。台灣資深媒體人許聖梅也曾在節目中指出，張學友多年來努力接演唱會、接代言，背後其實有著「為家人還債」的辛酸故事。她更爆料，張母當年曾親自向張學友下跪，懇求幫忙替哥哥還清賭債。

面對兄長惹出的麻煩與巨債，張學友始終未公開指責，默默承擔，顯現出他一貫的低調與家庭責任感，也讓粉絲更加心疼這位歌壇傳奇的真實人生。

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