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力挺鄧紫棋討回公道！王力宏、楊丞琳齊按讚支持

歌手鄧紫棋宣布重錄專輯正式上線。（翻攝微博）歌手鄧紫棋宣布重錄專輯正式上線。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕歌手鄧紫棋昨（12日）在各大社群平台發聲，宣布重錄專輯正式上線。她在貼文中坦言，與前東家長達6年的官司糾葛期間，未曾收到舊作的任何版稅，語氣中滿是無奈，引發各界關注與圈內好友力挺。

鄧紫棋15歲時因母親誤簽全英文合約，將多首代表作如〈泡沫〉、〈光年之外〉等作品的版權交由前公司。多年來她未取得任何收益，直到近日在版權法專家協助下，援引《著作權法》第42條法定許可條款，結合她在香港作曲及作詞家協會所保有的傳播權管理權限，終於成功合法重錄舊作並於全球發行。

歌手鄧紫棋在微博發聲引發關注。（翻攝微博）歌手鄧紫棋在微博發聲引發關注。（翻攝微博）

此消息曝光後，演藝圈眾多好友表態支持，包括王力宏、楊丞琳、王嘉爾、劉柏辛、歐陽娜娜、李榮浩、李晨、李幸倪（Gin Lee）、楊千嬅、孫晨竣、T-Ma馬敬恆、李蘊等人，紛紛透過按讚方式聲援她。

李榮浩轉發鄧紫棋貼文。（翻攝微博）李榮浩轉發鄧紫棋貼文。（翻攝微博）

其中李榮浩更轉發鄧紫棋貼文並簡單寫下：「已全網上線，加油。」鄧紫棋粉絲也感動留言：「謝謝乾爹！」網路聲量迅速攀升，讓這張重錄專輯備受矚目。

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