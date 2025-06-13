張翰性騷風波後復出！40歲演高中生遭酸「不如回去演總裁」

張翰近期回歸，劇照引發熱議。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕40歲中國男星張翰自2022年因性騷擾爭議遭封殺後，消失螢光幕近3年。近日他悄然復出拍攝新劇，卻因在劇中飾演「高中生」的造型曝光，再度引發熱議與批評，不少網友直呼「違和感爆棚」。

張翰近期回歸，劇照引發熱議。（翻攝微博）

張翰2022年主演並擔任製作人、編劇的電視劇《東八區的先生們》播出後，劇中頻繁出現扯女主角內衣、手抓胸口等爭議性橋段，女主角表現明顯不適，引發外界批評他有「性騷擾嫌疑」。更有一幕他將腳卡在女方雙腿之間，導致形象一夕崩塌。

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近日張翰時隔三年復出，在新電影中親自飾演男主角高中時期，劇照中他身穿校服、頭頂學生髮型，坐在課桌前模擬青春模樣，但法令紋明顯、氣質成熟，難掩40歲實際年齡。微博網友不留情面表示，「不如去演霸道總裁」。

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