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館長上中國官媒！央視主播嗨喊：直播人氣爆棚

中國官媒央視報導館長的中國行。（翻攝央視）中國官媒央視報導館長的中國行。（翻攝央視）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開六天五夜的中國自由行，引起兩岸高度關注。12日晚間，他前往汪小菲位於上海的餐廳「麻六記」用餐，當晚直播竟吸引超過40萬人線上觀看，創下台灣網紅在 YouTube 開直播的歷史最高收視紀錄！

相關新聞:汪小菲「上海合體館長」吃鍋尬聊  竟吸引40萬人在線搶看

中國官媒央視報導館長的中國行。（翻攝央視）中國官媒央視報導館長的中國行。（翻攝央視）

這場直播熱度不只在網路爆紅，連中國官媒央視也報導。主播在開場時直接嗨喊：「館長在中國直播人氣爆棚，熱度持續飆升！」，10日晚間館長首站抵達上海，直播觀看人數就衝上27萬，兩天內討論聲量不斷攀升。

然而網友也關注他直播背後的收益。資深媒體人黃揚明揭露，館長在 YouTube 直播的斗內（贊助）金額驚人：11日單日就有1,421筆斗內，約新台幣34萬多元，10日更有25.6萬元，兩天合計近60萬，截至12日下午2點更已突破9萬。此外還未計入流量收益。

館長的中國行不僅開啟兩岸網路熱潮，更牽動輿論對於其行程動機與背後支持的多方揣測，未來發展值得關注。

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