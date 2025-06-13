（讓台灣被看見5）嗆聲要踹爆川普蛋蛋！美導演感嘆美國價值被違背「真的很糟」

《看不見的國家》記錄蔡英文8年總統任期內，台灣的身分認同及民主發展。（海鵬提供）

〔記者許世穎／專訪〕美國導演葛靜文執導紀錄片《看不見的國家》，以台灣前總統蔡英文8年執政歷程為主軸，勾勒一個社會在威權陰影下，如何堅持自主與人權的奮戰精神。她強調，這部作品不僅關於政治領導者的抉擇，更是關於整個社會的韌性。

此次來台宣傳，導演葛靜文的心情格外沉重，因為就在她啟程當天，她的家鄉洛杉磯傳出川普政府出動海軍陸戰隊，強化對移民與海關執法局（ICE）的支援，對抗議聯邦拘留中心的民眾實施軍事部署，她沉重表示：「這場正在發酵的衝突，使我此行的意義愈發深刻。」

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川普政府誓言加強移民突襲行動，派遣海軍陸戰隊進駐洛杉磯，造成嚴重衝突與損傷。（美聯社）

談及對美國政局的看法，尤其是川普的再次崛起，她語氣直率而不遮掩，「你是說我有沒有幻想過踢他的蛋蛋跟臉？有啊，我真的有。來啊，川普！我會把你打趴。這就是我的感覺。」她語帶諷刺地補充：「當然，那只是我個人的幻想啦。我不知道欸，如果他膽敢對我怎樣，我會站出來反抗，我知道我會。但我不覺得他在乎我啦！」

在飛往台灣的長途航班上，葛靜文選擇觀看由墨西哥裔美國演員、「慾望師奶」伊娃朗格莉亞主持的紀錄片影集《伊娃朗格利亞：尋覓墨西哥》（Eva Longoria Searching for Mexico），她表示：「我平常不會看這種東西，但當時需要一點輕鬆的節目，讓我撐過13個小時的飛行時間。」

葛靜文指出，該節目傳達墨西哥作為一個國家，其力量來自對多元文化的包容與融合，「不管是法國、西班牙還是其他移民文化的影響，這種擁抱與融合讓一個國家變得強大、美麗。」她也批評川普政府對移民和族群的打壓，「這真的太糟了，不只是對那些人不好，對整個國家也不好。這完全是反民主的，違背了美國一直以來所宣稱的價值。」

她接著表示：「自由、民主、平等、人權，這些理念曾讓美國成為大家嚮往的地方，但現在，大家都想逃離這裡了，好悲哀。」更說回到美國後並不樂觀，但仍堅持行動，「我們會串聯起來、互相聯繫，和那些被川普政府傷害、歧視、壓迫的人站在一起，展現團結。真的很糟。」

《看不見的國家》導演葛靜文。（記者胡舜翔攝）

說了這麼多，不少人相當好奇她中文名字的由來，葛靜文透露第一次學中文是在北京，當時老師給她取名叫「葛文」，「因為我姓Guest，就取了『葛』，名字『文』來自Vanessa。」但朋友說兩個字的名字加上是簡體字很「共產」，覺得她應該取個三個字的名字，所以她加了「安靜」的靜。被說到她不算是個「靜」的人，她當場認同笑言：「沒錯，我很嗆辣！」相信看完她的專訪大家都能認同。

紀錄片《看不見的國家》今天（13日）正式在台上映。

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