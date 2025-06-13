（讓台灣被看見4）《看不見的國家》觸動人心 導演喊話團結一致和台灣站在一起

紀錄片《看不見的國家》在全球放映獲得多地觀眾熱烈迴響，圖為日前台灣首映會。（海鵬提供）

〔記者許世穎／專訪〕紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文8年執政歷程，在全球放映獲得多地觀眾熱烈迴響。美國導演葛靜文直言，美國觀眾的反應令她深受感動，「老實說，我真的被震撼了。」尤其台裔人口間的聯繫與溝通非常緊密，「他們某種程度上幫忙『推動』了這部電影，也是最熱情的觀眾，跟這部片有很深的情感連結。」

不僅美國台裔社群積極投入，導演葛靜文透露其他地區的觀眾也主動響應，「甚至像現在在倫敦的台灣留學生也會說：『我們想把這部片引進歐洲、英國上映。』他們非常投入。」她也特別提到台灣片商海鵬電影所設計的海報版本，「不只因為它很美，而是因為它比我們最初的、只有總統頭像的臨時版，更能傳達出電影的真正意義。」

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在葛靜文看來，這部紀錄片的價值遠超個人崇拜或政治立場，「因為，很多人其實不一定是蔡英文總統的支持者，但他們關心台灣。這部電影講述的是更大的故事，不只是關於總統本人。雖然我們是在一個特定時間點追隨她的腳步，但電影傳達的是台灣更宏觀的歷史與處境。」

她感性地表示，來自台裔社群的口耳相傳，讓更多美國觀眾開始了解台灣，「我遇到很多人，他們不只自己來看，還去告訴其他人，於是那些從未聽過台灣的美國人，或不知道台灣與中國不同、不了解台灣歷史的人，也都因此走進戲院，然後也很支持這部電影。這真的很棒。」

談及台灣與中國的關係，葛靜文指出，中國藉由資金與權力影響全球，「花了很多時間去逼迫其他政府或國家配合他們的立場，接受他們的宣傳與話語體系。」她坦言：「光是想把這部電影推廣出去，就已經感受到困難重重。我只是稍微體會到你們平常面對的壓力。」

導演葛靜文大讚《看不見的國家》台版海報傳達出電影的真正意義。（海鵬提供）

她強調，這部電影所講述的是「一段應該被世界更多人了解的敘事」，然而在全球話語權長期被中國主導的情況下，台灣的故事難以被廣泛聽見。「不過現在人們的覺醒正在加速，因為普丁對烏克蘭的殘暴入侵，加上他和習近平的密切關係，而川普又偏好獨裁者、對美國民主造成破壞，這些都讓人們意識到，是時候正視真相、正視台灣所面臨的歷史與現實處境。」

她肯定地表示：「蔡英文總統與賴清德總統真的做得很好，他們努力讓台灣的故事被世界聽見。」並提及蔡英文卸任後訪問哥本哈根與倫敦，是首位訪丹的台灣卸任總統。

至今，葛靜文已帶著《看不見的國家》到超過40個國家進行放映與參展，並與許多當地領袖交流，「他們對這個故事深受感動，也真正理解台灣的處境。我認為這是一種『人民對人民』的連結。」她更表示：「那些了解威權政府與獨裁政權腐敗與殘暴的人們，都知道，我們必須團結一致。我們要和台灣站在一起，也要彼此支持。」

紀錄片《看不見的國家》今天（13日）正式在台上映。

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