（讓台灣被看見3）憶周子瑜國旗事件直呼誇張 導演嘆「蔡英文若未當選可能拍不成」

《看不見的國家》透過導演葛靜文的貼身紀錄，講述台灣民主進程與現今世界局勢。（海鵬提供）

〔記者許世穎／專訪〕紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文8年執政歷程，不僅深入探討其民主實踐與國際地位，也納入2015年底，韓團TWICE台灣成員周子瑜因在節目中舉國旗，於總統大選前夕被迫道歉的事件。如今即將屆滿十年、TWICE首度來台開唱，導演葛靜文回憶起該事件當時讓她震撼不已，不禁感嘆：「太誇張了！」

周子瑜於2016年1月被迫唸稿道歉。（擷取自YouTube）

聽聞事件幾乎要過了十年，導演葛靜文說沒有跟到後續發展，但回憶起當年仍歷歷在目，「首先，周子瑜的事件發生在我2016年1月待在台北的那段時間，就在總統大選前一週，我完全記得那件事。真的讓我印象深刻，那個年輕女孩經歷的一切太不公平了，而當時蔡英文總統為她發聲，我覺得非常令人敬佩。」

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葛靜文表示，這起事件被納入紀錄片，是因為其象徵性：「因為它代表了一種更大層面的議題與主題。我會說，電影裡的每一則故事我們都是經過深思熟慮選擇的，因為這些故事都象徵更廣泛的現象，比如壓迫、噤聲、邊緣化或對台灣的歧視。」

《看不見的國家》上映記者會，製片馮賢賢（左起）、導演葛靜文、製片泰德．霍普。（記者胡舜翔攝）

談到2016年大選結果對紀錄片的影響，葛靜文不諱言如果當時蔡英文沒當選，《看不見的國家》可能根本拍不成，「因為我當初好奇的很大一部分就是：台灣會出現第一位女性總統。」她進一步指出，2016年不只是台灣關鍵的一年，美國與英國也面臨重大轉折：「你記得嗎？雖然可能因為沒發生，所以大家容易忘了，但2016年美國其實也有機會選出第一位女性總統，當時希拉蕊柯林頓對上川普。」

不過她說當年英國脫歐成功後，就隱約覺得川普會當選，心裡有種不祥的預感。「那一年全球都在面對一個問題：『選出第一位女性總統』到底代表了什麼？它能顯示出一個民主制度進步的程度。你可以說，2016年，台灣向全世界證明了自己是一個成熟運作、先進的民主國家，而美國卻顯示出它正在往回走。」

至於蔡英文是否曾主動為電影宣傳，葛靜文坦言：「我總是選擇我無法控制的紀錄片主角。我無法控制他們的行動。」她指出，自己從未與蔡英文有過直接聯繫，「都是透過她的團隊。我受訪的機會也是她的團隊安排的，而她的幕僚們非常棒，我覺得他們都非常優秀，但我接觸的就是他們而已。」

葛靜文也強調，自己不具任何特權，也未與蔡英文有私下互動：「我沒有傳簡訊給總統，也沒有寫email給她。」更笑說「我沒有那個權力，我也不比她更有權勢。完全沒有，完全不是那回事！」

紀錄片《看不見的國家》今天（13日）正式在台上映。

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