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（讓台灣被看見2）蔡英文私下幽默靠這招放鬆 親曝喜歡這部電影

《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（海鵬提供）《看不見的國家》美國導演葛靜文史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文。（海鵬提供）

〔記者許世穎／專訪〕聚焦台灣前總統蔡英文8年執政歷程的紀錄片《看不見的國家》，由美國導演葛靜文執導，除罕見獲准進入總統府內部拍攝，更難得捕捉蔡英文鮮為人知的私人故事與風趣一面。葛靜文分享蔡英文私下性格，形容她溫暖、從容，幽默感細膩，讓她聯想到自己家族中的女性親人。

「我們在總統府內部拍攝，那時正好展出『府－Power To The People』的展覽，讓我們覺得：『哇，台灣真的很認真對待它的民主。』」葛靜文回憶。過程中，蔡英文也分享個人小故事，「她說為了放鬆，她喜歡依照風水在家裡移動家具。這對她來說是一種放鬆的過程。」

談到電影喜好，她透露蔡英文笑說：「不要太燒腦、不要太複雜」，因為她的工作已經非常緊湊、辛苦又複雜，只想好好放鬆。像是蔡英文曾提及皮克斯動畫《勇敢傳說》，導演自我解讀：「片中的小女孩就像是台灣，而她的父母就像是美國和中國。她試圖說服雙方給她獨立，或至少一點自治權。」不過葛靜文強調，這僅為她個人詮釋，蔡英文本人並未這樣分析。

蔡英文的幽默與親和也時常在訪談中自然流露，「她的幽默感很細膩，讓我想起我的阿姨，她是一位聰明的圖書編輯。」葛靜文表示。首度在蔡英文家中訪談時，畫面甚至被貓咪打斷，這突如其來的插曲也收錄進了正片，留下難得一見的真實一面。「她甚至開玩笑問：『我應該講英文還是中文？』，而且很慷慨地讓我們進到她家。」

《看不見的國家》美國導演葛靜文（右）在哥本哈根民主高峰會重遇蔡英文。（海鵬提供）《看不見的國家》美國導演葛靜文（右）在哥本哈根民主高峰會重遇蔡英文。（海鵬提供）

兩人最近一次見面是在哥本哈根民主高峰會後台，葛靜文正準備介紹影集《零日攻擊》，而該劇由鄭心媚擔任編劇與製作人，葛靜文的朋友Janet在劇中飾演一位女性總統。她笑說當時三人與蔡英文碰面，她便打趣說 Janet 很適合當美國總統，蔡英文還回應：「我會投她一票。」這一席話再度展現她不設防的幽默感。

透過長期紀錄與深入互動，《看不見的國家》呈現蔡英文除政治角色外，更加立體而真實的面貌，導演也坦言：「我心裡是懷著尊重之情的，這是一件神聖的事，我必須小心處理，不能太強求，但我真的覺得她很大方。」

紀錄片《看不見的國家》今天（13日）正式在台上映。

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