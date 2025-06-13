（讓台灣被看見1）首位女總統當選催生《看不見的國家》 美國導演苦等1年見到蔡英文

《看不見的國家》記錄女性崛起與歷史觀點交匯下的台灣。（海鵬提供）

〔記者許世穎／專訪〕紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文8年任期內的民主實踐，以及她如何採取堅定立場，面對中國軍事侵略和干涉內政。美國導演葛靜文為宣傳該片再度訪台，接受專訪時分享其歷時多年、近距離貼身紀錄蔡英文的難得過程，以及獲准進入總統官邸的特別經驗。

葛靜文表示，拍攝起點源自她對台灣首位女性總統當選的關注，「我最初的想法是，如果台灣能選出第一位女性總統，那將會是一個進入台灣故事的絕佳切入點。」於是2016年1月她與在地攝影師合作，親眼見證蔡英文首次勝選。

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紀錄片《看不見的國家》向世界說台灣的故事。（海鵬提供）

當蔡英文當選後，葛靜文隨即與製片人馮賢賢接洽，並透過友人、曾以《小小攝影師的異想世界》拿下奧斯卡的製片潔拉琳卓佛斯（Geralyn Dreyfous）牽線，得知有一項關於女性、和平與安全的資助計畫，金額足夠讓這部電影啟動。她便申請補助以啟動拍攝，直到2016年底，資金才正式到位。

《看不見的國家》上映記者會，製片馮賢賢（左）、導演葛靜文。（記者胡舜翔攝）

在這段期間，葛靜文與馮賢賢一起撰寫了一份提案，提交給總統府。然後等了6個月，「他們說如果向總統府送交提案，就得等6個月。所以整整超過一年的時間，我都在等待是否會被允許獲得拍攝蔡英文總統的機會。」結果一直到2017年4月她才收到通知，可以來台拍其他訪談，也許有機會見到蔡英文。

之後在4月的一週拍攝的最後一天，蔡英文參加了其中一場會議，「我們在那時向她簡報，而她的團隊已經花了6個月時間審查我們的提案，當下真的答應了，然後說『兩週後再回來吧。』所以這整個過程就是等待、等待、然後突然間『快！趕快準備好！我們要開始了！』」

《看不見的國家》導演葛靜文。（資料照，記者胡舜翔攝）

隨後她於5月返台進行為期一個月的拍攝，並進入剪輯與素材檢視階段，開始思考：「我們有什麼？這是一個故事嗎？我們還需要多少素材？」也是從那時起，她們逐步與總統團隊建立關係以爭取後續拍攝機會。強調：「我們總是在爭取更多，但也得耐心等待。」

談及拍攝過程中最特別的經歷，葛靜文說是獲邀進入總統官邸，更直呼「真的很特別！」她分析，或許是因為自己並不長居台灣，每次來訪的行程皆經過團隊詳細掌握，每場專訪幾乎都安排在她返美前一天，「即使我試圖延後行程、想多爭取一點時間，他們也會做出相應調整。」反映出對總統形象及影像內容的高度保護。

紀錄片《看不見的國家》今天（13日）正式在台上映。

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