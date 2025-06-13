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娛樂 最新消息

《拜六禮拜》飆上冠軍！孫淑媚演技大爆發 激動鞠躬

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌后」孫淑媚再攀新高峰！主演影集《拜六禮拜》在Netflix開播後火速竄紅，她昨（12日）激動報喜，簡單幾句話道盡她的感動，也證明跨足戲劇的實力獲得觀眾肯定。

《拜六禮拜》飆上冠軍！孫淑媚演技大爆發 激動鞠躬孫淑媚用實力證明自己在不同舞台依然閃耀發光。（資料照，齊石傳播提供）

《拜六禮拜》以細膩刻劃人性與家庭情感為主軸，由孫淑媚領銜主演，她在劇中飾演一位身世坎坷卻堅毅的女性，詮釋力道十足，獲得戲劇圈一致好評。該劇開播後熱度持續攀升，不僅網路討論度高居不下，更一舉攻佔Netflix台灣地區排行榜冠軍，讓人見證金曲歌后不只是歌唱實力驚人，戲劇表現同樣亮眼。

事實上，孫淑媚自出道以來橫跨歌壇與戲劇圈，曾以台語專輯拿下金曲獎肯定，如今轉戰影視也屢創佳績，她激動表示：「謝謝大家，《拜六禮拜》Netflix第一名，鞠躬！」隨文更附上愛心、合掌、鞠躬的表情符號，許多粉絲紛紛留言力挺「演什麼像什麼」、「看到哭慘了！」也有人感動表示：「謝謝妳帶來這麼真摯的表演。」

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