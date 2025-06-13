蘇見信甩搖滾形象 「神仙上身」造型曝光驚呆眾人

「信」蘇見信。（資料照，狠耐聽音樂提供）（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕歌手「信」蘇見信在愛奇藝仙俠劇《臨江仙》扮演「南方尊者」，仙風道骨的造型與過去的搖滾形象大相逕庭，讓觀眾幾乎認不出。曾以《梅花三弄》系列及《一簾幽夢》成為瓊瑤劇代表女星的陳德容也受邀客串演出，為劇情增色不少。

歌手「信」蘇見信在《臨江仙》客串扮演「南方尊者」，仙風道骨的造型與過去的搖滾形象大相逕庭。（愛奇藝國際站提供）

《臨江仙》的配角群表現同樣搶眼，何瑞賢飾演的「樊淩兒」表面上愛慕曾舜晞，事實上她真正的任務是要幫助白鹿奪回力量，角色反轉出人意表；陳鑫海飾演的「張酸」則對師妹白鹿一片痴心，受封「純愛戰神」。

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《臨江仙》以四靈仙尊「花如月」白鹿及大成玄尊「白九思」曾舜晞之間糾纏三世、難解難分的宿命愛情為展開，兩人神力相剋，結合則雙亡、分離亦難存，注定在愛與毀滅之間反覆輪迴，如同莫比烏斯環般無法擺脫命運循環。

白鹿（左）在《臨江仙》飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引「白九思」曾舜晞（右）入局。（愛奇藝國際站提供）

劇中，白鹿飾演的「花如月」偽裝為淨雲宗弟子「李青月」，一步步引白九思入局，李青月在山中採藥時不慎墜落，幸得白九思及時相救，兩人意外親吻後，李青月立即說：「我會對你負責」，並火速提親，白九思也毫不遲疑應允，節奏之快是古裝愛情劇中少見的一眼定情、閃婚成局。

談起一人分飾兩角的挑戰，白鹿說：「與其說我演兩個角色，不如說是劇中花如月一直在扮演李青月更貼切，我覺得演花如月時更帶感，隨著劇情展開，觀眾就會知道她不是那個最不起眼的小師妹，而是開創了淨雲宗，準備向白九思復仇的仙尊，真實身份揭曉後，她穿著銀甲回歸門派，所有人列隊歡迎她，整個很有氣勢，拍攝時我連笑容都變少了，李青月相對就比較可愛一些。」

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