許光漢、凱特布蘭琪入圍同獎項！首爾電視節名單好神奇

許光漢在《正港分局》為「成語連續殺人事件」展開調查。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第20屆首爾國際電視節在前天（11日）公開入圍名單，許光漢以影集《正港分局》獲得提名，將與朱智勳、坂口健太郎、IU及凱特布蘭琪等人競逐。

奧斯卡影后凱特布蘭琪同樣入圍首爾國際電視節。（法新社）

首爾國際電視節在10月2日於KBS Hall登場，這次共有來自50個國家及地區的276部作品參賽，將角逐12個作品與個人獎。個人獎項部分，除了許光漢之外，還有朱智勳、李惠利、IU、朴寶劍、林知衍、坂口健太郎、凱特布蘭琪、蓋瑞歐德曼及安娜托芙等等，名單一攤開，光是有奧斯卡影后凱特布蘭琪就夠嚇人了。

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國際競賽單元，包括《參觀時間》、《人生切割術2》、《混沌少年時》、《宛如阿修羅》等等。大部分的韓劇也都參加了國際競賽單元，像是《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《照明商店》、《來自地獄的法官》、《玉氏夫人傳》、《善意的競爭》、《愛情之後來臨的》、《如此親密的背叛者》等等皆在名單上。

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